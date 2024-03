No nos van a callar: Francia Márquez sobre fallo contra senadora Pizarro

La vicepresidenta Francia Márquez cuestionó el fallo contra la senadora María José Pizarro, asegurando que es una decisión que contradice las decisiones democráticas.

Fue en Cartagena donde la alta funcionaria, se refirió al pronunciamiento del Consejo de Estado que saca de la mesa directiva a la senadora, y destacó que son acciones por el manejo que se le está dando al presupuesto.

“No nos van a callar. Respetamos a las ramas, respetamos la autonomía, pero eso que se está haciendo es estallar las decisiones de un pueblo que nos eligió para gobernar y hacer leyes en favor de la vida, para devolverle la justicia y para fortalecer la esperanza así que sea, lo que sea seguimos juntas en esta lucha y no vamos a parar, no nos vamos a callar y nos no vamos a dejar de priorizar el presupuesto de la nación para la inversión social”, afirmó.

Márquez asistió a una agenda de trabajo en la capital de Bolívar, donde se abordaron temas como la violencia con enfoque de género y los feminicidios.