Miguel Borja: “Soy hincha del Junior y tengo algo pendiente deportivamente ahí”

Miguel Ángel Borja vive un gran momento en River Plate. En lo que va del año, ha convertido 10 goles en 9 partidos disputados y se ha ganado el respeto de la afición del equipo de Núñez al quedar como el delantero principal tras la salida de Salomón Rondón y Lucas Beltrán al finalizar el 2023. Si bien su continuidad en el club estuvo en duda en algún momento, supo ser resiliente y ahora es una de las piezas claves en el esquema del entrenador Martín Demichelis.

El delantero de 31 años estuvo en diálogo con ESPN, donde se refirió a su actualidad en el cuadro de la banda cruzada, el deseo de regresar a la Selección Colombia y aclaró la controversia que se generó en torno al penal que no pudo patear ante Atlético Tucumán y que terminó cobrando Ezequiel Barco sin poder concretar.

Respecto a su presente y la resiliencia que tuvo para ahora ser el delantero ‘9′ principal, dijo: “Son momentos en los que se toman decisiones, yo hablando con Martín (Demichelis), él fue claro que íbamos a competir (con Salomón Rondón), que íbamos a luchar por un puesto. Yo concentraba con Salomón y sé la clase de persona que es, vivimos momentos especiales, él nos ayudó y ahora asumo un nuevo reto, estando como delantero principal, como 9 único, por ende, trato de cuidarme al máximo, porque sé que la responsabilidad que tengo es enorme y trato de estar a la altura cada partido”.

La controversia del penal de Barco: “Fueron momentos de partido, en los que uno por ahí piensa que es normal, a veces cuando se tiene esas ganas de aportarle al equipo como lo estaba haciendo Barco, que venía metiendo asistencias, jugando bien, lo único que le faltaba era el gol, pero yo tenía ganas de cobrar el penal. Él tomó la pelota y en ningún momento lo miré a él, cuando fui a buscar la pelota, (Facundo) Colidio la tiró hacia atrás y me pareció extraño, yo lo que traté fue buscar la pelota para llegar primero que Barco al penal, si llegaba primero, no me quitaba de ahí, pero llegó primero él. Al día siguiente me le acerqué (a Colido) y me dice que no me vio, que solo vio a Barco y que tiró la pelota, me dijo que lo estaba atacando todo el mundo y que no tenía nada que ver ahí. Son cosas que pasan en el partido, le creo a él porque nunca hemos tenido ningún roce con mis compañeros. Eso ya quedó ahí.

¿Qué le dijo Demichelis en ese momento?: “Me calenté mucho. Cuando hablé con Martín (Demichelis), él me dijo que era yo el encargado, que fuera y le dijera. Él (Barco) quería ayudarnos y cogerse confianza él, me le acerqué, le pregunté y me dijo que él cobraba y dije ‘bueno, listo’, me posicioné para un posible rebote”

La deuda en el Junior

Cuando le preguntaron por el equipo en el que le gustaría retirarse, dejó claro que es hincha del Junior, club en el que estuvo entre diciembre del 2019 y enero del 2021. Posteriormente, regresó en diciembre del 2021 y volvió a salir en julio del 2022, con el único título de la Superliga que logró en 2020, sin embargo, la deuda pasa por poder darle una estrella a la institución.

“Soy hincha del Junior y tengo algo pendiente deportivamente hablando ahí. Dios me dio la bendición de marcar muchos goles, pero no pude darle una estrella en mi paso por el club. Me gustaría y cualquier otro equipo del fútbol colombiano que me valore, voy a estar a disposición, solo vivo el presente en River, estoy feliz y espero que me renueven por ahí por cinco años más (risas)”, comentó.

El deseo de regresar a la Selección Colombia

El trabajo de Lorenzo: “Él ha hecho un buen trabajo con la Selección, está invicto desde que la tomó y ante eso no puedes entrar a discutir, yo simplemente me dedico a hacer lo mío, lo que me corresponde, por lo que me trajo River que fue para aportarle en la ofensiva y después las decisiones las toma el cuerpo técnico”.

Anhelo de regresar: “Yo siempre voy a estar a disposición, soy hincha de la Selección, soy el primero en sentarme a ver los partidos y otra cosa, cuando estuve lesionado, que eso muy pocos lo hablan, estuve lesionado en mi mejor momento y me perdí una triple fecha de Eliminatorias. Cuando fui a la Selección traté de dar el máximo y si el profe me tiene en cuenta sabe que va a contar conmigo al 100%, porque quiero aportarle a la Selección y es mi mayor deseo”.

El mal recuerdo de la eliminación de Catar 2022: “Son momentos de los equipos, momentos de los delanteros y uno a veces no entiende, uno trabaja muchas veces y no salen las cosas, eso pasó en esos partidos (siete partidos sin marcar), yo también lo sufrí, lo sufrí como hincha en los partidos que pudimos haber ganado y sumado puntos, son cosas que así quiso Dios y ahora hay un nuevo reto, lo están haciendo muy bien los que han sido convocados y hay que vivir ahora del presente”.