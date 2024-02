Video: Borja, del enojo por los penaltis errados de Barco a retirarse lesionado

River Plate no tuvo una buena noche ante Atlético Tucumán, juego por la quinta fecha del fútbol argentino que terminó empatado 0-0. El Millonario desperdició un lanzamiento desde el punto penalti; mientras que su goleador, Miguel Ángel Borja, se retiró con una molestia.

La gran polémica del primer tiempo tuvo como uno de los protagonistas a Borja, quien se enojó con su compañero Esequiel Barco, tras un penalti que sancionó el juez central a favor de River. Barco tomó el balón primero que el cordobés, con la venia del técnico Martín Demichelis, ejecutó el cobro, atajando el lanzamiento el portero José Devecchi.

Sin embargo, el VAR determinó que el guardameta se adelantó, ordenando repetir el cobro. Ahí Demichelis pidió que el lanzamiento lo asumiera el colombiano; no obstante, el joven atacante no quiso entregar la pelota y volvió a ejecutar, enviando la pelota por encima del travesaño.

LA CRONOLOGÍA DE LOS DOS PENALES ERRADOS POR BARCO: Esequiel y Borja fueron a buscar la pelota, Demichelis dio la orden que patee el Turri y el Colibrí aceptó de mala gana. Para la segunda ejecución, Micho pide que cambien de ejecutante y el 21 no obedeció.



Sobre la acción, el técnico de River comentó: “respecto a la jugada de Esequiel a cualquiera le puede pasar errar un penal, consideré que no estaba emocionalmente para que siguiera jugando en el segundo. Es un gran chico. Quería participar porque todavía no había convertido... No es egocéntrico, no es un chico que solo piense en él, de todo se aprende y seguramente hoy se lleve una gran experiencia, consideré que no estaba al 100% para jugar el segundo tiempo”.

Borja encendió las alarmas

A los 56 minutos, tras realizar un pase en el mediocampo, Borja quedó tendido en el césped durante unos segundos, abandonando el campo por su propia cuenta y con la cabeza mirando al suelo. En su lugar ingresó Agustín Ruberto.

Sobre su situación, explicó Martín Demichelis: “Miguel pidió el cambio, no fue una cuestión táctica. Él conoce su cuerpo, ahora habrá que esperar que el cuerpo médico diga cómo está y para qué está. Se dieron cuenta que a veces las rotaciones son necesarias, no es que me encante inventar, hay que cuidar a veces el desgaste de los jugadores. En el caso de él habíamos esperado hasta hoy para definir el equipo. Lamentablemente, Miguel pidió el cambio, hay que ver cómo está, hay que ser optimistas también y esperemos que pueda estar el fin de semana”.

Miguel Ángel Borja, goleador de River desde que Demichelis es el director técnico, ha convertido siete anotaciones en seis partidos disputados con el equipo en la presente temporada, seis de ellos por la Liga y uno por la Copa de Argentina.