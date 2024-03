Jerónimo Angulo ¿Qué se sabe de la muerte del niño? Versiones y últimos detalles del caso

Hay conmoción e indignación en el país tras conocerse la muerte de Jerónimo Angulo, un pequeño de tan solo 3 años, quien fue encontrado sin vida este miércoles, 6 de marzo, envuelto en una cobija y una bolsa verde, en Fusagasugá, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación informó que en la mañana de este jueves 7 de marzo, el padrastro del pequeño fue capturado, tras considerarlo como principal sospechoso de la muerte, luego que se conoció un video en el que el hombre aparece cargando el que sería el cuerpo del niño.

De acuerdo con el ente investigador, la detención se logró, “en articulación con el Gaula Militar y la Policía” y el principal sospechoso será presentado ante un juez de garantías en las próximas horas, “deberá responder como presunto responsable del delito de homicidio agravado”.

Un video incriminaría al padrastro del menor

Las autoridades tienen en su poder un video en el que se observa a un hombre, quien sería Giovanny Andrés Díaz (31 años), el padrastro del pequeño, cargando una lona verde con rumbo al sector en donde fue encontrado el menor a orillas de la quebrada El Jordán.

El video fue captado a las 3:05 de la tarde del martes 5 de marzo, mismo que día en que se reportó la desaparición de Jerónimo Angulo.

Las versiones iniciales

Al momento que se reportó la desaparición, la madre de Jerónimo aseguró que la última vez que lo vio fue el pasado martes sobre las 2:50 de la tarde. Según la mujer, el niño estaba junto con su hermano cuando de un momento a otro desapareció.

“Yo estaba en mi trabajo, yo soy aseadora de servicios generales. Yo me encontraba en el trabajo cuando me llamó el padrastro diciéndome que no encontraban al niño, que ya le había avisado a los vecinos y ellos estaban ayudando a buscarlo”, dijo la madre del menor en una entrevista.

El padrastro de Jerónimo afirmó que salió a la tienda para comprar unos chorizos y una paleta para su otra hija, se demoró cerca de 20 minutos y al regresar a la casa no estaba el niño. Según él, les preguntó a sus otros hijos por el pequeño, pero no le dieron razón, por lo que comenzó a preguntarlo a los vecinos.

La mamá del menor también dijo que las versiones entregadas por los vecinos de la zona fueron cambiando, luego de que las autoridades llegaran a indagar sobre lo sucedido.

“Llegó la Policía y empezaron a cambiar muchas versiones, dijeron que no habían visto al niño en todo el día y que el niño que estaba jugando con él tampoco lo habían visto”, aseguró la mujer.

Giovanny fue interrogado por las autoridades, luego de rastrear las cámaras de seguridad y le preguntaron qué llevaba en la bolsa. Él manifestó que basura. No obstante, las autoridades sospecharon de esa versión y, al verificar más cámaras, se percataron que por el barrio Carlos Lleras cruzó un camión de basura, así que lo interceptaron y comenzaron a buscar entre todas las bolsas.

Al no encontrar rastros del cuerpo del niño, los investigadores hablaron nuevamente con el padrastro y le pidieron una declaración juramentada. Ahí les indicó que la lona la llevó a la quebrada El Jordán, en el sector de La Aguadita.

Hermanos de Jerónimo, bajo protección del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó la muerte violenta de Jerónimo Angulo, e informó que los 5 hermanos del pequeño fallecido quedaron bajo protección de la entidad para iniciar un proceso de verificación de derechos.

“El ICBF hace un llamado a los padres de familia para que se conviertan en los principales garantes de los derechos de la niñez. Es fundamental generar entornos seguros donde las niñas, niños y adolescentes puedan crecer, desarrollarse y ser protegidos de cualquier forma de violencia” indicó la entidad.