Sindicatos piden renuncia de directivos del Hospital General de Medellín

Medellín

El sindicato del Hospital General de Medellín le está pidiendo a los directivos que fueron nombrados por el actual gerente, Mario Fernando Córdoba, que renuncien y no esperen al 31 de marzo, cuando se acaba su periodo.

Les preocupa que, a su juicio, estos funcionarios estén entorpeciendo las labores para que la entidad no salga de la crisis financiera en la que se encuentra.

“Existe un entorpecimiento de los directivos de la Administración que no permiten que avancemos ni obtengamos las soluciones que hacen falta a esta institución, como por ejemplo, pagos de nómina a personal vinculado, pagos por descuentos de nómina que ya están causados y no han sido efectuados, pagos a las agremiaciones y contratistas de sus salarios, directivos que aún están en la institución y que no nos permiten avanzar, camas cerradas, insumos insuficientes, un sinnúmero de fallas que se vienen presentando en esta administración”, expresó Víctor Manuel Vélez, integrante de la Junta Directiva de ASOHGM.

Le puede interesar:

Encontraron a otro extranjero muerto en Medellín

El sindicato reconoce los esfuerzos que está haciendo el Distrito de Medellín, pero consideran que no es suficiente, por lo que consideran que lo primordial es que los altos cargos del HGM pasen a manos de la administración de Federico Gutiérrez.