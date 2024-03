Revive el escándalo por el robo de lingotes de oro a la SAE

JUDICIAL

Caracol Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Fiscalía que les entregue a las víctimas, información del proceso que se sigue por el caso del robo de 10 lingotes de oro y una colección de 69 relojes que estaban en custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Por orden del Tribunal, la Fiscalía deberá entregar información a víctimas del caso Ampliar

Al resolver una tutela, el Tribunal Superior determinó que la Fiscalía vulneró el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, porque el fiscal 103 Delegado ante el Tribunal Superior, Pedro Iván Bonilla, se ha negado a entregar información.

Pese a que la misma Fiscalía ordenó una asignación especial por considerar que se trata de “un caso de connotación nacional por la gravedad de los hechos”, el proceso, según las víctimas, presuntamente se estancó cuando llegó al despacho del fiscal Bonilla.

Resulta que, la Fiscalía 90, que fue el primer fiscal del caso, les reconoció como víctimas a Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’ y su esposa. El caso varió y paso a manos de la fiscalía 97, y luego, cuando se conoció de un intento de hackeo de la investigación, el proceso pasó a manos de del fiscal 103.

Ese fiscal 103 mediante correo les dijo a las víctimas que no los reconocía como tal, porque esa condición debía dársela un juez de conocimiento en caso de llegar a la etapa de acusación.

Además, el fiscal se molestó porque parte de la información del proceso ha sido revelada por Caracol Radio, y por ello, tampoco entregó información.

Una de las víctimas interpuso una tutela y el Tribunal le dio la razón.

Si bien es cierto es que la Fiscalía puede impedir la reproducción de algunos documentos que contengan información clasificada o reservada, en este caso el fiscal 103 no indicó cuales documentos eran reservados y no expuso las razones por las cuales no era posible permitir la producción parcial de algunos documentos.

Por ello, el Tribunal ordenó a la Fiscalía revaluar la petición de las víctimas y en caso de no existir reserva, entregar copia del proceso a los accionantes.

*EL CASO*.

Por una compulsa de copias, la Fiscalía abrió investigación contra el entonces fiscal 35 de extinción de dominio Nicolás Sotomonte, el entonces fiscal 74 ante los jueces especializados David Oliveros que actuó como apoyo.

Resulta que, en el año 2019 la Fiscalía capturó a Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’, su esposa y su veterinario. En el operativo de allanamiento y registro les incautaron 10 lingotes de oro, una colección de relojes y $218 millones.

La juez 80 de garantías de Bogotá (también salpicada) declaró ilegal el allanamiento y la incautación, la entonces fiscal 20 de Lavado de Activos María del Rosario Reina, puso a disposición del entonces fiscal 35 de extinción de dominio Carlos Nicolás Sotomonte, esa incautación.

De los elementos incautados solo hay dictamen de autenticidad del dinero, pero los fiscales no determinaron la autenticidad de los lingotes ni la colección de los relojes, y tal y como lo reveló Caracol Radio el pasado 11 de octubre, la Fiscalía no constituyó títulos judiciales ni depósitos de custodia.

“los bienes estuvieron en custodia por aproximadamente tres meses a cargo del funcionario que los incautó, el Intendente Sergio Sánchez, adscrito al grupo de la DIJIN GRAOS II”. Dice la resolución.

La nueva fiscal 35 de extinción de dominio, al darse cuenta de esas irregularidades, ordenó el peritaje y resultó que los 10 lingotes ya no eran lingotes, sino latas pintadas de color oro y los 69 relojes resultaron que no eran originales.

*El robo a la SAE*

En el año 2022, los lingotes y la colección de relojes estaban en custodia de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) a cargo de los depositarios María del Pilar Toro, y Juan Carlos Vargas, este último informó a la Fiscalía que esos elementos fueron hurtados.

“Indicó que una vez dio apertura a la caja fuerte donde se supone se encontraban los bienes, no halló nada, lo que originó la noticia criminal”.

*Los policías de la DIJIN y la alteración de pruebas*

El caso contra Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’ involucra a policías de alto nivel en la DIJIN y que están en el radar de la Fiscalía.

Como lo anticipó Caracol Radio, el ente acusador indaga por un presunto falso positivo judicial en contra de alias ‘Pipe Montoya’ y su esposa, mismo caso en el que se perdieron los lingotes y los relojes. Al parecer porque no accedieron a una extorsión propuesta por funcionarios judiciales.

Son investigados tres intendentes, un patrullero y un capitán de la DIJIN por presuntamente falsificar informes de policía judicial.

Varios de los informes de Policía Judicial fueron alterados, incluso la analista de comunicaciones de la DIJIN, en abril de este 2023, le dijo a la Fiscalía que le falsificaron su firma.

“No los rindió ella, es decir, su firma fue falsificada al parecer por los mismos funcionarios de la DIJIN, entre ellos el intendente Luis Alejandro Millán, el intendente Alfreth Libarguer Correa, y el Patrullero Francisco Javier Morales Molina, pertenecientes al grupo PONAL- GESIN- DIJIN”, se lee en la resolución de la Fiscalía.