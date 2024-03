Por tercera vez, suspenden debate de la reforma pensional por falta de quórum

Colombia

El trámite de la reforma pensional sigue enredado en la Plenaria del Senado de la República. Este miércoles, 06 de febrero, cuando se estaban votando impedimentos se desbarató el quórum y la sesión tuvo que ser levanta.

Según explicó la senadora y coordinadora ponente, Martha Peralta, explicó que: “nuevamente se levanta la sesión de la plenaria por falta de quórum. Se registraron alrededor de 80 senadores, pero finalmente a la hora de tocar el tema de la reforma pensional se salen para no constituir el quórum. Nos faltan todavía cuatro bloques de impedimentos, el martes no va a ser posible porque está la moción de censura contra el ministro de Defensa y por Ley Quinta se debe priorizar eso, Nos queda el miércoles y el presidente Name nos ha dicho que también citaría el jueves, ese es el escenario. El tema es que avanzamos sólo en dos bloques de impedimentos”, aseguró Peralta.

Sobre lo que ha venido pasando con el trámite de la iniciativa y la falta de quórum, la senadora manifestó que algunos sectores políticos no tendrían la voluntad de dar la discusión sobre este proyecto que está para segundo debate.

“No hay voluntad de debatir, de conocer siquiera la ponencia que hoy tenemos de parte del Gobierno, pero ni siquiera la de ellos. Ni siquiera están en disposición de poner a consideración la ponencia de archivo, que es la que hoy tiene el Centro Democrático y las otras que están: la alterna y la nuestra”, agregó.

Según se conoció, aún faltan por votar cuatro bloques de impedimentos que han sido radicados por congresistas.