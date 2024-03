Karol G es elegida como la mujer del año en la musica por Billboard

MED400 MEDELLÍN (COLOMBIA), 02/12/2023.- Fotografía cedida por PHRAA que muestra a la cantante colombiana Karol G durante su concierto del 1 de diciembre de 2023 en Medellín (Colombia). La profecía del 'Mañana será bonito' que Karol G ha predicado durante el último año se cumplió, y no defraudó, este viernes en Medellín, su casa, donde la 'bichota' se reafirmó como la artista colombiana que tiene a sus pies al mundo del reguetón. EFE/ PHRAA/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / PHRAA ( EFE )

Cada año, el evento Mujeres en la Música de Billboard reconoce a los artistas, creadores, productores y ejecutivos emergentes de la música por sus contribuciones a la industria y la comunidad.

Este año el turno es para Karol G “La Bichota”, quien recibe el premio a La mujer del año en los Women In Music Awards que otorga la revista especializada Billboard a los talentos femeninos más destacados de toda la industria musical el evento se llevará a cabo en vivo hoy 6 de marzo 2024 en el Youtube Theatre de Los Ángeles

Cabe destacar que la hermana de Karol G, Jessica Giraldo también recibirá un reconocimiento como la mejor manager de un artista, a lo que la artista paisa escribio en su cuenta de Instagram

“Hoy quiero dedicarle este post a ella @yegiraldo_ Sabían que mi hermanita de sangre es también mi manager?!! ♥️ No me cabe el orgullo en el pecho de ver cómo esta mujer, con su sabiduría y tenacidad maneja a detalle el día a día de este proyecto, el amor y la bondad con que hace cada cosa y la forma en cómo me cuida porque como sea la familia va primero”

Hoy @billboard la conmemora como una de las managers del año por el trabajo tan Increible que hace y lo fuerte que ha sido como mujer cumpliendo su roll y este reconocimiento a su trabajo me trajo una felicidad nueva, increíble porque sé lo duro que trabaja! Mis Papitos con seguridad están muy pero muy orgullosos. Gracias a ella por su compromiso y amor conmigo y al resto del equipo mi equipo de management por tanto! Tengo un equipo soñado! Gracias a todos