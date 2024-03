“Estamos preparados ya para una elección general contra Trump”: Partido Demócrata

EE.UU.

A las 7 de la noche comenzaron a cerrar las primeras urnas en los estados de la costa este de Estados Unidos, y solo hasta la madrugada del miércoles podrían tenerse las proyecciones de la mayoría de los 15 estados en donde millones de estados unidos votaron por el candidato para la nominación republicana y demócrata en las elecciones presidenciales del 2024.

Los ojos están puestos en los resultados de la nominación conservadora, pues este durante este Supermartes podría conocerse la ventaja de Donald Trump sobre su contrincante la exembajadora, Nikki Haley.

En entrevista con Caracol Radio, el portavoz en español del Partido Demócrata, Marco Frieri, aseguró que la campaña del presidente Joe Biden ya se prepara para un nuevo cara a cara con Trump.

“El partido republicnao de hoy, ya no es el partido republicano de antes, sino que es el partido de Donald Trump. Entonces nosotros estamos preparados ya para una elección general bastante extendida, que está comenzando prácticamente desde ahora en marzo, contra Donald Trump porque el partido está completamente cooptado por él”, dijo Frieri a este medio.

Así mismo Frieri aseguró que Trump no tiene propuesta de campaña, y acusó al partido repibicano de bloquear el acuerdo de inmigracion de Biden en el congreso para beneficiar la carrera por la Casa Blanca de Trump.

“El expresidente Trump no tiene campaña, tiene retribución venganza y beneficio a su círculo cercano y a él, pero propuestas para solucionar los problemas que hoy aquejan a los americanos, comenzando por la frontera, no tiene solución. Ellos no tienen propuesta, lo que quieren hacer es fomentar la xenofobia a través de los mensajes que hemos visto de Trump y otros republicanos para avivar su base y llevarlos a votar en noviembre con rabia y con miedo”, dijo Frieri.

Sobre Michigan y el malestar de algunos demócratas sobre las acciones de Biden frente al conflicto en Gaza, Frieri afirmó que “lo de medio oriente es una preocupación importante, y desde la administración se están tomando acciones para mejorar esa situación, pero no nos preocupa al grado de que esos votos se puedan ir a otro lado. Al final son personas que han decidido votar por el partido demócrata en esta instancia, y sabemos que cuando se presente la opción en noviembre, sin duda ellos saben que para sus intereses como los nacionales, Biden propone una agenda mucho más beneficiosa que lo que propone el candidato Trump”, dijo a Caracol Radio.

El portavoz adelantó que parte del discurso del Estado de la Unión que será este jueves, podría tener propuestas de campaña del presidente Joe Biden, “es la oportunidad del presidente de presentale a todo el país y al mundo no solo los logros y lo que se proponen para los próximos cuatro años para Estados Unidos, sino también las amenazas que vivimos y por las amenazas que tenemos que defendernos representadas en el partido republicano. También el presidente tendrá varios eventos involucrando temas de campaña como también actos oficiales de la Casa Blanca”, dijo Frieri a Caracol Radio.