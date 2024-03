Tolima vs. Medellín, por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín / Colprensa

Deportes Tolima e Independiente Medellín se juegan un partido a vida o muerte por la fase 1 de la Copa Sudamericana. El equipo que logre salir victorioso en este duelo a partido único, que tendrá lugar en el Manuel Murillo Toro, garantizará su participación en la fase de grupos del certamen, el otro se quedará con las manos vacías y sin competencia internacional en el año.

El conjunto de Ibagué parte como favorito, ya que además de contar con la localía, otorgada mediante sorteo, atraviesa un buen presente en la Liga colombiana, ocupando el primer puesto de la clasificación y con un invicto de 9 juegos consecutivos sin caer. En su más reciente salida, el entrenador David González, le dio descanso a sus principales figuras, por lo que en el empate 1-1 ante Boyacá Chicó, actuaron varios juveniles.

Del otro lado, el cuadro de Alfredo Arias tuvo menos días de descanso, pues tuvo que jugar ante Águilas Doradas el domingo, aunque también con una nómina alterna, pensando en la dificultad de la llave contra Tolima este martes. Por fortuna para los antioqueños, llegan a este duelo luego de sacarse el peso de encima de los resultados y volvieron a ganar e hilvanaron dos triunfos de manera consecutiva.

El Vinotinto y Oro tiene como principal figura al creativo Yeison Guzmán, así como sobresalen otros hombres como el volante uruguayo Facundo Boné, el atacante Kevin Pérez y el delantero salvadoreño Brayan Gil. Su ausencia más destacada será la del portero Neto Volpi y en su reemplazo estará Juan Camilo Chaverra.

DIM, con dos bajas sensibles

Para el duelo ante Tolima se espera que aparezcan en el once titular el portero Éder Chaux, el central José Ortiz y el delantero juvenil Jesús Peralta, que no estuvieron ante Águilas precisamente para que pudieran descansar de cara al partido de Sudamericana.

La principal baja del Poderoso, entre tanto, será la del central uruguayo José Aja, que estará tres meses fuera de las canchas por una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Tampoco estará el volante Yairo Moreno, por una sobrecarga muscular.

El juego tendrá lugar este martes desde las 9:00 p.m. y usted lo podrá disfrutar por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Posibles nóminas titulares

Deportes Tolima: Juan Chaverra; Yhormar Hurtado, Julian Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández; Brayan Rovira, Fabian Mosquera, Yeison Guzmán; Kevin Pérez, Brayan Gil, Facundo Boné. DT: David González

Independiente Medellín: Éder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Daniel Londoño, Jimer Fory; Pablo Lima, Jaime Alvarado, Jhon Vásquez, Anderson Plata; Brayan León, Jaime Peralta. DT: Alfredo Arias.