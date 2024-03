Advierten falencias en rutas de atención a mujeres en Pasto

Pasto - Nariño

Luego de que se conociera a través de redes sociales un caso en el que una mujer es agredida por uniformados de la Policía y Tránsito en Pasto, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han advertido sobre el deficiente funcionamiento de las rutas de atención locales en caso de una agresión.

“En mi experiencia no funcionan las rutas de atención que hay, ni en Gobernación, Alcaldía, Defensoría, ninguna. Existen las duplas naranja, violeta, de cualquier color pero no sirven, a uno le reciben papeles, lo revictimizan, le hacen repetir la historia al revés, ay derecho y no pasa nada.” Advirtió la activista Leicy Benavidez.

Dese diferentes sectores hicieron un llamado para que se adopten estrategas urgentes y que estas queden consolidadas en el Plan Municipal de Desarrollo con el fin de que se destinen recursos para la protección de las mujeres y que haya rutas de atención efectivas y con enfoque de género.

“Necesitamos que se activen las rutas, porque si existen, sin embargo no se activan, no se hace un seguimiento, no se está llamando a las víctimas, por lo general todas las que hemos sufrido violencia necesitamos apoyo psicológico, sin embargo eso no lo encontramos.” Señaló la activista.

Al llamado de atención se unieron vendedoras populares, quienes advierten que los operativos realizados por las autoridades en Pasto no cuentan con un enfoque de género ni un sentido de protección a las trabajadoras, por eso solicitaron que se haga control sobre los procedimientos policiales en la ciudad.