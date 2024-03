Sector de transporte de carga rechaza alza del ACPM en $3000 planteada por Ecopetrol

Luego de las declaraciones recientes del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la posibilidad e que el precio del galón de ACPM pueda incrementar hasta 3000 pesos, el sector de carga en el país ve estas aseveraciones como imposibles y que podrían afectar la economía del país.

Arnulfo Cuervo, Vicepresidente de Fedetranscarga, explicó que un aumento de tal magnitud podría incrementar los costos de operación de las empresas de carga a nivel nacional, argumentando que no están dadas las condiciones en el país para que la economía soporte tal incremento.

“No solamente afectarían la economía del sector carga sino a la de los colombianos por el aumento de los fletes. Nos seguiremos oponiendo de manera puntual a este incremento porque las situaciones económicas del país no están dadas. Por ejemplo, un aumento de 3000 pesos en el galón, solo por un camión se incrementarían los precios de operación en 5 millones de pesos”, dijo Cuervo.

Por otro lado, Juan Pablo Fernández, Asesor de Cámara Intergremial del Transporte (Unidos), y negociador mesas técnicas del precio del ACPM, fue enfático en decir que las condiciones no están dadas para ese aumento, asegurando que el país debería ajustar los precios no al estándar internacional, sino que el precio debe ser una herramienta que sirva para reactivar la economía del país.

El presidente de Ecopetrol piensa con las ganas de vender el Diesel con referencia dl Golfo de México. Nosotros hemos planteado que tenemos ventaja en que no necesitamos importarlo para abastecer el mercado interno. Así podía reconstruirse el aparato económico. De tal forma que lo que se nos cobre a los precios atados a los costos de producción de Ecopetrol más una utilidad. Eso significaría que hay que hacer un ajuste al precio, pero no de este tamaño que plantea el presidente de Ecopetrol. Por cada galón de Diesel que vende está recibiendo alrededor de 6000 pesos, pero la compañía solo recibe utilidades operativas alrededor de los 4000 pesos”, aseguró Fernández.

Recordemos que desde el sector de transporte se encuentran desde hace meses negociando la fórmula para el aumento del ACPM en el país con el Ministerio de Hacienda. De momento ambas partes están de acuerdo que se debe incrementar para subsanar el hueco que hay en los fondos de estabilización de precios del combustible, pero no han llegado a un acuerdo en cuanto a la fórmula mediante la cual se calculará ese aumento.