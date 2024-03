Élan Ricardo le respondió a quienes tildan a Equidad de defensiva: “El balón es sagrado”

La Equidad viene siendo una de las gratas sorpresas del torneo colombiano. En diez fechas disputadas, el cuadro capitalino suma 20 unidades, ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones y es el único equipo invicto del campeonato. Adicional a lo anterior, se ha dado el lujo de vencer en un mismo semestre a los tres grandes del país (Atlético Nacional, América, Millonarios) en cuestión de semana y media.

Una de las grandes figuras del equipo ha sido Élan Ricardo, volante de 20 años que habló en El Vbar Caracol sobre este sorpresivo arranque del equipo, aseguró que el gran objetivo es darle a la institución su primer título liguero y enalteció el juego mostrado a lo largo del Torneo Apertura.

“Pelear el título es la idea, ese es el objetivo y el sueño que tiene todo el equipo. Si seguimos así, vamos por buen camino”, advirtió.

El barranquillero se refirió además a sus inicios en el fútbol, su llegada a Bogotá siendo un niño, el proceso por el que pasó hasta llegar a ser profesional y la experiencia adquirida en Selección Colombia.

¿Quién es Elan Ricardo?

De Barranquilla, pero criado en Bogotá

“Nací en Barranquilla, pero me crié prácticamente acá en Bogotá porque me vine desde muy niño, desde los seis años esoy aquí. Llegué al barrio La Igualdad, me acuerdo yo... Yo llegué a una escuela del barrio que se llama Quilmes FC y ahí me encontré con una persona muy especial que se llama Elvis, que es el dueño y me dio la mano durante un tiempito. A los 11 años me trajo aquí a Equidad. Aquí he pasado por diferentes categorías hasta que logré llegar al profesional, cuando el profe Alexis (García) me vio. Él me está dando la posibilidad de jugar a nivel profesional, que era el sueño que tenía desde niño”.

Características como jugador

“Es algo que me ha caracterizado desde que empecé a jugar el fútbol: el remate que tengo, la movilidad, la dinámica, la recuperación de balón. Eso es lo que me ha ayudado y llevado a destacar estos últimos partidos... En cuanto a estatura, estoy en un 1.84″.

Paso por Selección Colombia

“Tuve cinco microciclos con Selección Colombia sub-17 y también pude asistir a algunos entrenamientos con la Selección Mayor. Con la selección que teníamos nosotros, que era la sub-17, íbamos a jugar el Sudamericano en Ecuador, pero lastimosamente lo tuvieron que cancelar por el tema del Covid. Por eso no llegó a nada esa selección”.

Quiere ser un mediocampista completo

“Eso es lo que me ha intentado inculcar el profe (Alexis). No me puedo quedar en una posición, sino que debo salir a buscar los espacios. Soy un jugador que ha hecho muchos goles en las categorías inferiores, también eso lo vio el profe, entonces me inculca eso del volante moderno, que va y viene, defiende y ataca”.

Momento brillante con La Equidad

La gran virtud del equipo respecto al semestre pasado

“Siento que se nos están dando las cosas de la mejor manera. Una diferencia que tenemos ahora y que no teníamos el semestre pasado es que hacemos los goles. Siento que el equipo va bien, todos estamos tirando hacia el mismo lado. Más que un equipo somos una familia y eso es lo que nos tiene donde estamos en estos momentos”.

Titulares y suplentes dan el mismo rendimiento

“Eso lo da el trabajo, el día a día. Siento que el que entre a jugar, va a hacer lo mismo, no creo que haya ningún cambio. El trabajo es lo que nos va a mantener siendo un equipo sólido”.

No son un equipo netamente defensivo

“Al profe le gusta mucho que el equipo sea muy ordenado, claramente. Le gustan los equipos sólidos. También nos inculca mucho lo de la posesión del balón, el balón es sagrado para nosotros. Eso lo hemos hecho en los partidos y es lo que nos tiene jugando bien”.

Gol a Millonarios

“Creí que Montero me tapaba el penalti, cuando logró desviar el balón. Pensé que iba hacia afuera, pero cuando uno está haciendo las cosas bien, cuando uno está dulcecito, todo va para adentro”.