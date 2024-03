Roberto Hinojosa habló sobre su salida en el partido ante Nacional: “Me extrañó un poco”

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional empataron 0-0 en el partido más atractivo de la décima fecha del fútbol colombiano. Si bien el cuadro rojiblanco sumó su quinto partido consecutivo sin ganar, en la nómina pudo encontrar una pieza que seguramente le aportará mucho en materia creativa para lo que viene: Roberto Hinojosa, quien fichó para la temporada 2024 desde Unión Magdalena.

En diálogo con El Vbar Caracol, Hinojosa manifestó su alegría por arribar al equipo de la capital del Atlántico, se refirió al acople que ha tenido al grupo comandado por Arturo Reyes, la mejoría que ha tenido en su nivel y se mostró confiado en que los resultados empezarán a darse de cara a la recta final del campeonato.

“Contento de estar acá, de esta en Junior. Día a día trabajando para mejorar muchas cosas… El tema de la recuperación del balón era algo que al principio me costaba un poco, he venido mejorando en ese aspecto y ya cuando está el rival cerca puedo a veces recuperar el balón”, sentenció.

El mediocampista samario aprovechó también para referirse al duelo ante Nacional, en el que fue una de las grandes figuras del equipo. Así pues indicó que se sentía bien en el partido y por tal razón le “extrañó” su salida a los 80 minutos por el ‘Titi’ Rodríguez.

Duelo ante Atlético Nacional

Razones de su salida

“Por situaciones del juego, me extrañó un poco la salida mía. Me sentía cómodo en ese momento del partido, cuando teníamos al rival metido atrás. Pero bueno, son situaciones que pasan dentro del partido… El profe toma las decisiones, fue una en la que quizás él vio que podíamos tapar más por las bandas y poner a dos delanteros en el área para seguir atacando con centros”.

Primer partido en el Metro

“A medida que va pasando el tiempo, los entrenamientos, los partidos, me voy acoplando más al equipo, a la idea del juego, al entendimiento con los compañeros. Para ser mi primer partido en Barranquilla, me fue bien. Me pude conectar con muchos jugadores en el frente de ataque”.

Merecieron la victoria

“Estamos todos tranquilos de que todo va a mejorar para bien, siempre y cuando estemos haciendo el trabajo que hemos venido haciendo. Merecimos la victoria ante Nacional y por cosas no se nos dio el resultado. Seguimos en la lucha, el equipo está bien y pronto tendremos una racha buena”.

Complicado presente del Junior

Falta de gol

“Hemos tratado de generar las opciones y concretarlas. Lastimosamente no se nos ha podio dar el gol, pero tenemos claro que si generamos, en cualquier momento el balón puede entrar”.

Idea de juego clara

“Tratamos de sostener la pelota, hacerle daño al rival cuado lo cogemos mal parados en zona de ataque. No se nos ha dado el gol, peor en el momento en que todo cambie, saldrán las cosas de la mejor manera”.