3 ciudades colombianas entre los mejores destinos del mundo, según TripAdvisor: ¿cuáles?

TripAdvisor es una plataforma de viajes en línea, líder en el mundo y que permite a los usuarios de cientos de países leer y escribir reseñas, plantificar viajes y comparar precios de destinos turísticos. A través de ella, millones de viajeros comparten sus experiencias en hoteles, restaurantes, atracciones y otros lugares relacionados con el turismo.

Cada año, TripAdvisor, otorga a sitios de interés como destinos, hoteles y restaurantes, el premio Travellers’ Choice, un galardón en donde, considerando las opiniones y calificaciones recopiladas durante 12 meses, se premia a los mejores lugares de todo el mundo, según los usuarios.

Este año, en el marco de la Vitrina Turística de Anato, Bogotá fue premiada como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, según las valoraciones y reseñas de los usuarios. No obstante, la capital colombiana no fue la única en brillar, ya que Cartagena y la Playa de San Luis, en San Andrés, también fueron catalogadas dentro del top 10.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, entidad encargada de promocionar al país en el exterior, expresó su orgullo por los reconocimientos recibidos, destacando los esfuerzos realizados por estas ciudades para posicionarse como destinos turísticos de clase mundial.

¿Cómo les fue a las ciudades galardonadas?

Bogotá obtuvo más de 30 mil reseñas con un puntaje de 4.5, lo cual la catapultó por encima de ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, puntuación que la deja en proximidad a ciudades como Tokio y Seúl, y superando a destinos como Nairobi y Kuala Lumpur.

“La elección se basa en las opiniones y calificaciones de los viajeros de TripAdvisor. Los usuarios calificaron a Bogotá en una escala de uno a cinco estrellas, en factores como la ubicación, las atracciones, las actividades, las compras, la gastronomía y la hospitalidad”, señala Caballero.

Entre los lugares más conocidos y recomendados por los usuarios, se destacan el Museo del Oro, que alberga la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo; el Museo Nacional, que cuenta la historia de Colombia desde la época precolombina hasta la actualidad, y el Museo Botero, que exhibe las obras del famoso pintor y escultor colombiano Fernando Botero.

De otro lado, Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, se destacó por sus excelentes playas, su casco histórico y su arquitectura colonial. Los visitantes escribieron alrededor de 38.000 reseñas favorables sobre los lugares turísticos y emblemáticos de esta ciudad, llevándola a ocupar el cuarto puesto como principal destino de América del Sur.

Así mismo, la ciudad de la costa colombiana se destacó por ser un puerto popular de escala para los cruceros, por sus sitios emblemáticos como el Castillo de San Felipe, la Ciudad Amurallada, la Catedral Santa Catalina de Alejandría y el mercado local de Bazurto. La puntuación promedio de 4.5 en una escala del 1 al 5.

En esta misma línea, en la categoría Best of the Best Beaches, la Playa de San Luis, en San Andrés Islas, ocupó el octavo puesto con más de 3 mil reseñas y un puntaje de 4.5 en una escala del 1 al 5, compitiendo contra las playas de Argentina y Brasil.

De acuerdo con TripAdvisor, este lugar se destacó por su arena blanca, su agua azul cristalina y oleaje suave, sus impresionantes vistas, su arrecife de coral y actividades acuáticas como snorkel y buceo.

Lista completa de los mejores destinos del mundo, según TripAdvisor

Según TripAdvisor, los ganadores de los premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor- son destinos cuyos hoteles, restaurantes y demás lugares de interés de los visitantes, recibieron un alto volumen de excelentes opiniones y comentarios.

La plataforma destaca que menos del 1 % de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio “Lo Mejor de lo Mejor”, lo que significa que tienen el más alto nivel de excelencia en viajes.

El top 10 de los mejores destinos del mundo son: