Cómo lavar y desinfectar el trapero con bicarbonato: este es el truco definitivo

En un hogar, es importante mantener la limpieza de los espacios; pues es un factor fundamental para prevenir la acumulación de gérmenes y mantener un aspecto agradable del lugar.

En ese sentido, los hogares tienen elementos de aseo indispensables para asegurar su correcta limpieza, entre los que se encuentra el trapero, que se usa para limpiar el suelo, secarlo y eliminar la suciedad.

Sin embargo, en ocasiones, el uso de esta herramienta puede llegar a representar algunos retos, como el de mantener el trapero limpio y fuera de bacterias; no obstante, existe un método efectivo para lavar este implemento con un ingrediente casero: el bicarbonato de sodio.

‘Truco’ para lavar y desinfectar el trapero con bicarbonato

Si bien el bicarbonato es conocido por sus múltiples usos, que van desde su amplia capacidad para el control de los olores hasta la efectiva manera de usarlo para acabar con la humedad de las paredes del hogar, también funciona para quitar las manchas y mantener limpio el trapero.

Además del bicarbonato, deberá tener otros ingredientes caseros, entre los que se incluye agua tibia, jabón, zumo de limón y vinagre, un ingrediente que también ha demostrado ser últil para otros fines. Para usar el bicarbonato y los demás ingredientes con este fin, deberá seguir estos sencillos pasos:

Lo primero que debe hacer es lavar el trapero con agua y jabón, como lo haría regularmente.

Luego, deberá llenar una olla o recipiente grande con agua tibia.

Posteriormente, agregue una taza de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y zumo de limón, para luego mezclar todos estos ingredientes.

Introduzca el trapero y deje reposar por 10 o 15 minutos, esto ayudará a desinfectarlo.

Luego, enjuague el trapero con abundante agua fría y haga un lavado con jabón para retirar toda la suciedad.

Por último, ponga el trapero a secar de dos a tres horas, y ¡listo!, ya podrá usar nuevamente su trapero con un aspecto más limpio.



Cabe resaltar que hay personas que prefieren usar jabón lavavajillas o suprimir el vinagre o el limón, no obstante, esto dependerá de sus gustos y preferencias.

¿Cómo hacer que el trapero “dure más”?

Alargar la vida útil de un trapero y mantener su buen estado es clave para la correcta limpieza del hogar, así como para ahorrar dinero; sin embargo, se deben tener algunas buenas prácticas alrededor del uso del trapero, como lavar cada vez que sea necesario, realizar cambios de agua constantemente en los baldes, lo que hará que no se acumulen residuos de mugre, además, después de cada uso, deberá dejarlo en una zona ventilada para que se seque totalmente y no vaya a generar gérmenes o malos olores y destine un lugar exclusivo para este implemento, con el fin de que no se deteriore.