Los Bomberos no cuentan con convenios en siete de los doce municipios del Quindío

Armenia

En el marco del debate sobre gestión del riesgo en la asamblea departamental fue dado a conocer el crítico panorama por el que atraviesan los organismos de socorro.

El delegado departamental de Bomberos en el Quindío, Capitán Javier Arconde Rodríguez indicó que, en municipios como Córdoba, Buenavista, Pijao, Circasia, Filandia, Salento y Montenegro no cuentan con la firma de convenios con las alcaldías por cambios administrativos.

Enfatizó que lo anterior afecta la operatividad y prácticamente los bomberos están viviendo de milagro ya que no tienen salarios ni recursos para tanquear los vehículos. También se refirió al caso puntual en Circasia donde los bomberos no se ponen de acuerdo lo que no ha permitido avanzar en la gestión.

La directora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Diana Milena Giraldo dijo que estarán al tanto en la consecución de recursos que se tienen establecidos para los organismos de socorro. Sostuvo que cuentan con el Fondo de Bomberos con 200 millones de pesos con el objetivo de que los bomberos establezcan un diagnóstico de lo que necesitan para priorizar la inversión.

Señaló que el gobernador ha instado a los alcaldes municipales a que actualicen los contratos de prestación de servicios con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios para garantizar el funcionamiento respectivo.

Agregó el delegado departamental de Bomberos que atienden las emergencias que se presentan por vocación, pero esperan mejores condiciones.