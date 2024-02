Gremios del sector productivo crean confederación intergremial colombiana

Este jueves gremios como Fedetranscarga, Comce Colombia, Agremgas, Confevip, Utipec, Andeg, Fedearroz, Fenaseo, Acoset, Afic, entre otros, anunciaron la creación de la Confederación Intergremial Colombiana, que los une en una sola representación para hablar con el gobierno nacional, sobre politicas públicas y las reformas sociales que se adelantan, entre ellas, la reforma laboral, que causa mayor preocupación entre los empresarios.

“Esta confederación nace para que nos escuchen y vean que debe atender a todos los grupos comerciales económicos del país. No puede por hacer una reforma laboral desconocer el impacto que puede tener en principios constitucionales como la libertad empresarial y la autonomía administrativa”, indicó Miguel Ángel Díaz, vicepresidente de la Confederación de vigilancia privada.

En medio de una reunión en la que se lanzó esta confederación y a la que también asistieron varios congresistas, plantearon los puntos que inquietan al empresariado respecto a la reforma laboral, tales como:

- Reducción gradual de horas laborales que aumenta los costos y generaría desempleo

- Horas extras que implicaría que la producción empresarial contrate más personal

- Un día semestral para los empleados que generaría mayores costos de productividad

- Recargos nocturnos que aumentarían en un 25% en el costo de nómina

- Contratos a término indefinido que con la reforma, despedir a un empleado implica 575 días de indemnización

- Contratos de prestación de servicios que lo interpretan como la pérdida de la libertad empresarial para contratar

- Temas como las licencias de paternidad que aumentarían a 12 semanas, la prelación a inmigrantes, presunción del despido discriminatorio, la estabilidad laboral reforzada, el exceso de garantías para los sindicatos, y el incremento de costos por despidos injustificados, son otros de los puntos que preocupan al sector empresarial sobre el proyecto de reforma

“Hay varias banderas rojas, tenemos un país que laboralmente es muy débil: no hay formalidad laboral, la gente no aporta en su seguridad social, la reforma laboral necesita que todas las personas aporten a ello, también es importante que todos los empleados que quieren trabajar, estén en una buena empresa con buenas condiciones, pero tampoco por tener buenas condiciones queremos que el empleador se vea afectado cuando encuentra personas que no quieren trabajar”, agrego el presidente de Fedetranscarga Henry Cárdenas.

Por otro lado, Alejandro Ospina, presidente de Utipec, indicó que: la reforma laboral tiene serios problemas estructurales y profundiza el conflicto social al promover movimientos sindicales alineada con la ideología del gobierno, tratando de utilizar indebidamente la voz de los trabajadores que, en un 95% no hacen parte de organizaciones sindicales.