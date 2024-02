Uribe habla sobre regreso de Mancuso a Colombia: “ha hecho méritos de acusarme, de mentir”

Colombia

Un día después del retorno del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció, mediante un extenso video publicado en redes sociales, sobre su regreso y las acusaciones, dice él sin fundamento, que ha hecho en su contra.

“Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Poco después de ingresado a las cárceles de Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios de ellos cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares”, comenzó diciendo Uribe.

Para el exmandatario es claro que “Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial me negué públicamente a reunirme con él y también publicamente desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja”, desmarcándose del exparamilitar.

Uribe también dijo que “para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso hizo méritos de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado”. Y reconoció que “uno de mis orgullos era la protección de la seguridad democrática a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Me duele la mentira de que quité la protección al alcalde de El Roble, Sucre, para que ellos lo asesinaran”.

El expresidente y líder del Centro Democrático acusó a Mancuso de “cambiar de versiones para afirmar que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, sabía de las masacres del Aro y de La Granja”. Allí dijo que todas las masacres registradas las denunció incluso ante la comunidad internacional, y reiteró que se ha suministrado toda la documentación con la que disponía la Gobernación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía General.

El expresidente cerró su video afirmando: “sé que debo hacer un mayor esfuerzo para combinar mi defensa con mi tarea de oposición argumental y la lucha por el futuro de Colombia. Qué raro... me acusan de paramilitar. Los extradité. Y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní?”.