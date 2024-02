¿Qué dicen los distintos sectores sobre el proyecto que permitiría el transfuguismo?

Congreso

Tras confirmarse que el Pacto Histórico prepara un proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 107 de la Constitución y permitir, por una única vez, que los congresistas puedan renunciar a sus respectivos partidos y pasar a otro sin incurrir en doble militancia, parlamentarios de distintos partidos se pronunciaron y debatieron sobre la pertinencia de la iniciativa.

“En este momento la política colombiana está en un desorden absoluto. Ya ningún partido realmente representa ideas reales con las que la gente se pueda identificar. En el Partido Liberal hay gente de izquierda, de centro y de derecha; en el Partido Verde hay gente de ultraizquierda, de centro y de ultraderecha; en Cambio Radical hay gente liberal y de ultraderechoa; en el mismo Partido Conservador uno puede ver gente que tiene un pensamiento más liberal que otra que está en la extrema derecha”, comentó el representante liberal Juan Carlos Losada.

En esto coincidió el conservador Juan Carlos Wills, al señalar que “miembros de diferentes partidos no se sienten agustos en sus colectividades, no piensan de manera igual que su institución. Hoy vemos partidos políticos con gente de derecha y de izquierda; no se sienten identificados y se ha evidenciado en los diferentes debates en el Congreso”.

E insistó el representante del conservatismo en que “es muy claro y evidente que hay muchos partidos que no tienen en sus líneas militantes con coherencia ideológica. Yo creo que eso es lo que le falta a este país. Yo creo que valdría la pena ponerlo en el debate, discurtirlo con profundidad y ver si le conviene o no al país, en torno a tener colectividades y partidos políticos mucho más fuertes y robustos”.

El congresista del Partido Verde Duvalier Sánchez considera que “hay una explicación un poco a partir de la realidad y es que con las nuevas personerías jurídicas que habilitó y reconoció el Consejo Nacional Electoral quieren estar es en los partidos donde ellos quizás alguna vez hicieron política. Esa discusión está por darse, y seguramente va a tener de cara al 2026 un debate muy interesante, y va a tener al Gobierno como principal promotor, siempre que el presidente ha dicho que quiere unificar a todas las tendencias de izquierda, lo que denomina Pacto Histórico, no en una coalición sino en un solo partido”.

En la oposición, en cambio, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid ve la propuesta aún con “mucho esceptisísmo, en la medida que los gobiernos de turno, y en este el de Gustavo Petro, que se ha caracterizado por crear una relación netamente transaccional con el Congreso de la República para aprobar sus proyectos de ley, pues condicionaría la identidad de los partidos políticos”.

Quien sí se opuso de pleno fue el representante de Cambio Radical Julio César Triana, indicando que “modificar la Constitución Política para darle apertura al transfuguismo es una jugadita de los partidos de este gobierno, que anda pensando es en las elecciones del 2026. Los partidos en Colombia deben es fortalecerse, reestructurarse, ser más parcticipativos, más democráticos, y no convertirse en unas tiendas de mercado que el Gobierno de turno las acomoda a su antojo. Los partidos de Colombia, si siguen siendo instituciones serias, no van a permitir que avance un artículito para convertirse en una jugadita politiquera”.

Sin embargo, el liberal Losada respondió que “hoy se oponen los políticos más tradicionales, Germán Vargas Lleras, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y César Trujillo, porque le tienen pavor a que los mejores se les vayan de sus partidos. A que se les desmantele la enorme capacidad que tienen de agrupar microempresas políticas, que ya no hacen política real de mirar a futuro el país. Un reagrupamiento de las fuerzas políticas en Colombia le haría bien a la democracia”.

Esta iniciativa, que sigue recolectando firmas de respaldo antes de ser radicada, tendría que superar ocho debates en total entre el Senado y la Cámara de Representantes. Fue un tema que se quiso incluir en la fallida reforma política del Gobierno Petro y que abre un amplio debate sobre la institucionalidad política del país.