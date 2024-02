Junior Hernández confesó su deseo de volver a una convocatoria de Selección Colombia

Deportes Tolima, el actual líder de la Liga colombiana, goza de buen presente al estar más cerca de la clasificación a los cuadrangulares finales. El equipo de Ibagué viene de vencer en su último partido a Deportivo Cali 2-1 en condición de visitante.

En diálogo con El Alargue, Junior Hernández, lateral izquierdo del Deportes Tolima habló de la favorable regularidad que han tenido desde que comenzó el torneo. De acuerdo con el jugador, el liderato y buen trabajo del equipo es producto de la continuidad en el proceso desde el año anterior.

“Venimos a hacer una temporada buena y desde antes que se terminara el segundo semestre y bueno, ya somos los mismos, ya sabemos cómo jugamos y cada quien sabe dónde moverse”, declaró Hernández.

El lateral de 24 años se ha destacado por pasar bien al ataque desde el fondo de la línea defensiva. Esta característica ha hecho que varios clubes se hayan interesado en ficharlo, cosas que aún no ha sucedido. “Mis compañeros me dan mucha confianza, la confianza me la tiene el mismo profe. Y ahí estoy dando lo mejor de mí y bueno, voy a seguir dándole así hasta llegar a la final”.

La Selección Colombia ha llamado en algunas ocasiones a Hernández, principalmente a microciclos, donde han evaluado su desempeño para posibles llamados a futuro en partidos oficiales. Ve con buenos ojos estos reconocimientos y llamados, y reconoce que trabaja por conseguir más llamados y votos de confianza. “Yo estuve como en tres microciclos y en un amistoso, pero ya el resto no me han vuelto a llamar, pero toca seguir mejorando para que me vuelvan a tener en cuenta otra vez”.

Por último, el jugador recordó sus inicios en el fútbol, cuando una prueba en la institución tolimense lo llevo a que los entrenadores decidieran por quedarse con el jugador, que hoy es titular indiscutido en el plantel de David González. “Yo estuve en Cali, en una escuela que se llama Jamundí Fútbol Club y ya de ahí me mandaron en el 2016 a probar acá a las Sub-20, cuando está el ‘cucho’ Patiño y ya de ahí me quedé sub 20 B, en el 2017 estuvimos con Espinoza y ahí ya me quedé y ahí fueron dando frutos”.