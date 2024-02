Dayro Moreno no se conforma con el récord de Galván: “Voy por Aristizábal”

La locura y todo el fenómeno alrededor del histórico récord de Dayro Moreno está cerca de convertirse en una realidad. En la noche del pasado 27 de febrero, el artillero de Chicoral, Tolima, salió como la figura del partido ante Millonarios, al convertir un gol y dar una asistencia para su equipo.

El tanto desde el punto penalti, marcado al minuto 77, deja a Moreno con 223 anotaciones, a tan solo una de igualar al argentino Sergio Galván Rey como máximo goleador de la Liga colombiana. La cercanía de este hecho genera expectativa, no solo en el jugador y en Once Caldas, sino en todo el fútbol del país, al conseguir un histórico reconocimiento que difícilmente será igualado en los próximos años.

En la conferencia de prensa posterior al partido, estuvieron presentes el técnico Hernán ‘El Arriero’ Herrera y el goleador de la camiseta #17. Allí, ambos mostraron su optimismo e ilusión de quedarse con tal reconocimiento para el jugador y en la institución manizaleña.

En búsqueda de otro récord

El buen rendimiento de Dayro y los resultados que ha sacado el equipo en el torneo, generaron el propósito de romper otra marca histórica, la de Victor Hugo Aristizábal, quien ostenta el título del máximo goleador goleador colombiano de todos los tiempos, al convertir en su carrera la cifra de 346 anotaciones. Quien le sigue al antioqueño en este listado es el goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao, con 345 dianas efectivas.

“Vamos detrás de Aristizábal y detrás de Falcao para que sepan también. Creo que con lo que está haciendo él, estamos cerquita, no está tan lejos tampoco. Le quedan dos años, ¿no?“, comentó Herrera, a lo que el tolimense respondió entre risas: “no profe, tres”. “O sea, yo creo que eso es lo que estamos buscando con Dayro, lo de él es muy importante para nosotros, para el grupo y para todo Colombia, que un jugador que corrió lo que corrió hoy, siga como va”, añadió el entrenador.

Dayro Moreno respondió minutos después a la pregunta de qué lo distingue a él de los demás goleadores que ha dado el fútbol nacional. “A los goleadores, respeto, yo siempre he tenido respeto por los colegas. Sabemos que acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizabal”, confesó.

En su carrera como profesional, sumando los goles en Colombia y en el exterior como Argentina, México y Turquía, Dayro acumula la cantidad de 332 goles anotados a sus 38 años de edad. Él mismo asegura que, como va, puede continuar en el fútbol profesional dos o tres años más, rompiendo las redes en las canchas del país. El oriundo del Chicoral, Tolima está a 14 goles de igualar la cifra de Aristizábal y a 13 de García, a quien también le gustaría obtener semejante reconocimiento.

Agradecido con el trabajo de los demás

En la rueda de prensa, el #17 agregó que el trabajo realizado “es fruto del cuerpo técnico, del preparador físico, que hemos conformado en el equipo. Todos trabajan para la misma situación. Si me cuido muchísimo en todo, en la comida que es lo más importante, lo mantiene a uno”.

Asimismo, recordó su agradecimiento al equipo azul de la capital por las puertas que le abrió en un momento de su carrera, que lo catapultó al fútbol extranjero. “Millonarios me dio esa oportunidad de volver al fútbol mexicano, gracias a Dios aquí las cosas me salieron bien. Soy un profesional, pues si me toca hacerle un gol al que sea, pues me toca porque ese es mi trabajo. La verdad mi respeto para Millonarios, ese es el fútbol. Cuando toca así, pues toca hacerlo, pero siempre agradecido con Millonarios y con la hinchada porque el año que estuve acá me trataron muy bien”.