Felipe Acosta: “Siempre he sido afín a Millonarios, pero mi corazón está con Equidad”

La Equidad viene cumpliendo con una de sus mejores campañas en mucho tiempo, pues el equipo bogotano, marcha segundo en la tabla de posiciones y es el único invicto del campeonato. Uno de sus jugadores más destacados es el volante bogotano Felipe Acosta, quien se ganó la confianza de Alexis García y es pieza importante en el funcionamiento del equipo.

Por esto, Acosta habló este martes en el Vbar de Caracol Radio, sobre sus inicios en el fútbol, su llegada a La Equidad, el buen momento que vive y no escondió su amor por uno de los equipos grandes de la capital.

Primero le consultaron por sus inicios en el fútbol, a lo que respondió, “Soy bogotano, tengo familia española, me gradúe de administración de empresas de la Universidad de la Sabana. Luego me fui a Europa a jugar, porque acá en Colombia no paso nada, jugué con el Lorca de Tercera división, me cogió la pandemia allá y estando ahí me surgió la posibilidad de irme a Rumania, donde pase dos años de experiencias nuevas, interesantes, volví a Colombia y Equidad me dio la oportunidad”.

Habló también un poco sobre su difícil vuelta a Colombia y porque llegó al equipo bogotano, “tuve una lesión y obviamente no era un jugador atractivo para nadie, entonces yo tenía comunicación con el presidente de La Equidad. Estando acá en Colombia, yo toqué la puerta a ver si podía empezar a recuperarme ahí, entrene con ellos y me abrieron las puertas, vi que era una institución muy organizada, me gustó, era en mi ciudad. Entonces ahí comencé a entrenar y le empecé a gustar al profe, volví a recaer en la lesión, el profe me dijo: “sin no estás bien, no puedes estar acá vuelve en enero del 2021″. En enero volví y el médico me dijo, todavía no estás listo, no te puedo dar el visto, bueno, entonces yo dije Equidad ya chao, voy a buscar, oportunidades en otro lado, porque en Colombia es difícil entrar”.

“Pero en junio volví a tocar las puertas, me tragué el orgullo, porque dije, van a pensar que no tengo nada más que hacer y dije que pena, y dije lo peor que puede pasar es que me digan que no otra vez. Entonces fui pase los exámenes médicos, estuve probando 15 días y el profe me dio el visto bueno y desde el año pasado estoy acá”.

¿De qué hincha es?

Acosta no tuvo reparo en contestar de qué equipo tenía preferencia, “Yo la verdad siempre he sido a fin a Millonarios, me gusta, pero obviamente en este momento mi corazón está con Equidad y obviamente el sábado cuando juguemos contra ellos vamos a hacer lo nuestro. Pero, pues como soy de acá, obviamente si de chiquito Millonarios fue el primer equipo que comencé a apoyar”.

Otra faceta de su vida, Felipe Acosta, es Coach mental

“En mis tiempos libres, lo hice porque fueron tiempos muy difíciles, yo venía de Chicó, y en la universidad era un ambiente muy difícil, diferente al que conocemos en el mundo del futbol, la verdad yo en Chicó tuve problemas mentales, la hora de jugar, de confianza, inseguridad. Me di cuenta de que en el deporte es donde uno se encuentra con uno mismo, saca sus inseguridades, miedos, eres tú mismo, yo tuve que trabajar mucho para enfrentarme a esos retos de la exigencia. Hubo un momento en que casi que tenía mamera de jugar, miedo, estaba muy mal mentalmente, entonces yo mismo me hice esa terapia y descubrí que el futbol y la vida terminan siendo un juego. Entonces comencé a estudiar un poco más el tema de la cabeza, psicología deportiva, no tengo un título oficial respecto a eso, pero sí en donde descubrí que la cabeza juega un papel importante y hay que saber manejar las emociones para vivir mejor”, comentó el futbolista bogotano.