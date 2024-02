Emotivo recuerdo de Pablo Peirano respecto al histórico título de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe cumple 83 años de historia. En medio de la celebración capitalina, Pablo Peirano, actual entrenador del equipo, habló en El Vbar Caracol sobre los recuerdos de la histórica consagración en la Copa Sudamericana del 2015, certamen en el que hizo parte del cuerpo técnico encabezado por Gerardo Pelusso.

Peirano se refirió al ambiente del estadio aquel día, la alegría vivida una vez concluyó la tanda de penaltis y destacó las virtudes de aquel grupo, tanto en defensa como en materia ofensiva. Aprovechó además para resaltar la mentalidad a la hora de competir y el equilibrio que se mostraba en cada momento del juego.

En cuanto al momento actual de Santa Fe, el técnico uruguayo indicó que la mejoría en cuanto a resultados se ha logrado gracias a un cambio en el esquema táctico. La idea es darle solidez a la nómina, rodaje a pesar de las lesiones y que cada jugador logre conocerse de la mejor manera con su compañero.

“Hemos comenzado con triunfos cuando inició el torneo, después no hemos sumado e hicimos un cambio en el sistema para que ellos se acoplen un poco mejor. A medida que pasaron los partidos, la parte física fue y es algo muy importante. Se fue creciendo futbolísticamente y en la física, que es lo que nos da una mejor dinámica e intensidad. Eso y los resultados a favor han dado un gran rodaje”, indicó.

Finalmente dio su opinión respecto al nivel del arbitraje nacional e hizo énfasis en las polémicas decisiones sufridas contra el Deportivo Pereira y en la reciente salida en Tunja frente a Boyacá Chicó.

Histórica presentación en Copa Sudamericana

Recuerdos de la noche del título

“Nos tocó acompañar a Gerardo (Pelusso) en ese año, con todo lo que quedó para el recuerdo. Se recuerda bastante con el correr de los años… De ese día, recuerdo el estadio como estaba, el vestuario, la previa, la planificación del partido. Aparte de eso, cuando finalizó, muchas emociones juntas de golpe. Empezamos a recordar lo que se hizo para legar a ese momento tan especial… Son épocas diferentes, jugadores distintos. No se puede comparar una cosa con la otra. Lo que queremos es que el mismo equipo mantenga su esencia ganadora y sepa competir, más allá de lo que le toque”.

Virtudes del equipo campeón

“Saber defender no significa ser defensivo. Es un equipo que sabía mucho competir, sabíamos pegar en momentos justos, teníamos variantes de juego, jugadores en un gran momento, buena pelota quieta. Era un equipo muy completo. Sabía atacar y defender al mismo tiempo, porque lo más difícil en el fútbol es tener equilibrio. En el fútbol, si no tenés equilibrio, ninguna cosa te cierra”.

Presente de Independiente Santa Fe

Regularidad del equipo

“Más allá del XI que se viene repitiendo en estas fechas, por más que hemos tenido variantes como Pisciotti y el ingreso de Aguero, Agustín (Rodríguez) por Jersson (González). Hemos usado una misma base con alguna variante en sí. Se van conociendo cada vez mejor en la competencia porque muchos días de entrenamiento no hemos tenido. A medida que fueron pasando los partidos, vi los comportamientos, me gustaron, el sistema es acorde a los jugadores y va funcionando bien... hemos tenido la mayoría de los futbolistas prácticamente al comenzar la temporada. Nunca se logra el 100%, es algo muy difícil en todos los lugares. Estoy muy contento con el armado del plantel, se hizo un esfuerzo muy grande”.

Lesión de Ramírez Pisciotti y llegada de Diego Hernández

“Falta el informe de la cirugía, hablé con el doctor, se estima un promedio de 3 meses para que vuelva a jugar. Es estimado, aún no es oficial para dar un veredicto tan correcto. Diego (Hernández) venía entrenando en su equipo y llega sin rodaje de fútbol, entonces hay un tema de adaptación a la altura, lo cual le llevará un tiempo. Vino en muy buena forma y ya entrenando con nosotros”.

Esquema con tres centrales y carrileros

“Le ha dado mejor equilibrio en la parte defensiva y nos da más salida que teniendo dos centrales. Los dos carrileros nos dan más profundidad en banda, más capacidad de centros y diagonales, al mismo tiempo nos dan buen balance defensivo cuando replegamos la línea. Es una cuestión de equilibrio”.

Liga colombiana

Flojo presente de los grandes

“Al jugar tan seguido, con tantos partidos en tan poco tiempo, podés pasar de una posición a la otra por no encontrar resultados en dos partidos seguidos. Si no los encontrás, pasás a otro escalón muy rápido y la otra semana puedes subir. Es una Liga tan pareja y competitiva, que no veo tanta brecha entre un equipo y otro. Las diferencias en goles lo demuestra, son muy parejos. Equipos grandes lo son todo el tiempo, no es algo de una semana sí y otra no. Así lo vemos, más allá del momento. Siguen siendo grandes como el Cali, que no tuvo resultados y remontó; esto seguirá así hasta que se defina esta primera etapa”.

Polémicas arbitrales

“Me da una sensación similar a la de todos. Justo en los dos goles de Agustín, que viene jugando cada vez mejor y se viene adaptando. En el primer gol ante Pereira sin duda no había falta, aparte Hugo (Rodallega) salta con los brazos pegados al cuerpo, ese gol hubiera cambiado el resultado parcial. El partido de Tunja es interpretación. Nos da la sensación de que Hugo extiende su rango por un tema de apoyo porque va para atrás y al hacer eso nadie usa solo las manos sino los brazos o te caes. En las dos, para mí era gol favorable. Estamos en la interpretación de los jueces, que manejan las cosas que van sucediendo”.

El antiguo volante ’10′ está desapareciendo

“El neto 10, del armado, no está implementado en el fútbol normal. Si uno ve un jugador con esas características, parecido al de nuestro tiempo, hoy si no tapa al volante central del equipo rival, ese mismo dará juego y perjudicará a nuestro equipo. Juan Pablo (Zuluaga), Daniel Torres, Chaverra, Hugo (Rodallega) al bajar, Agustín (Rodríguez), son todos los encargados de dar juego, no tenemos ese 10 que va encima de él. Cargamos todo el equipo para atacar, cargamos todo el equipo para defender. Hoy en día no se permite que un jugador camine, que no se encargue de la parte ofensiva o defensiva, todos debemos hacerlo de la mejor manera. Nosotros como entrenadores debemos que potenciar las virtudes ofensivas y agregarles en la otra faceta de juego”.