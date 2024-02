Gustavo Costas elogió a Juanfer Quintero comparándolo con ídolo de Racing

Juan Fernando Quintero ha tenido participaciones destacadas desde que llegó a Racing en agosto del 2023. El colombiano ha dado muestras de recuperación de su nivel, aunque también se le ha visto que no está al 100% en cuanto a lo físico, pero con lo que tiene le alcanza para sobresalir, como lo hizo en el clásico ante Independiente en el que La Academia se impuso 0-1 en el estadio Libertadores de América.

El entrenador Gustavo Costas, que asumió en Racing a principio de enero, se rindió en elogios a Juan Fernando Quintero en diálogo con TyC Sports. El técnico de 60 años destacó lo que hace el colombiano, al que nunca había tenido la oportunidad de conocer en profundidad y solo lo había enfrentado en su paso por la dirigencia en Colombia.

“Juanfer es mi Rubén Paz”, inició diciendo comparando al antioqueño con el exfutbolista uruguayo, que estuvo cinco temporadas en la institución. “A veces no querés sacarlo. Él no está jugando al 100% todavía. Es un tipazo, quiere jugar siempre. Yo no lo conocía, lo había enfrentado en Colombia nada más”, expresó el técnico.

Respecto a la condición física, con relación a la calidad y el aporte que genera Quintero, agregó: “A veces lo querés sacar porque decís: ‘Ya está’, pero después te hace esos pases y movimientos del potrero, que ya no existen más. Está muy comprometido”, señaló.

Quintero, desde que llegó a Racing ha jugado 23 partidos, de los cuales en 19 lo ha hecho como titular. Ha aportado 6 goles y también ha contribuido con 3 asistencias, ayudando además en el buen desempeño que ha tenido La Academia.

Por su parte, Costas habló de otro de los tres colombianos en el plantel, Roger Martínez: “Yo hablo mucho con Roger. Lo trato de levantar. Con Almendra me pasó lo mismo. Cuando lo veía como hincha decía: ‘Este pibe es crack’. A los jugadores no hay que mentirles, les tienes que decir lo bueno y lo malo. Soy de estar muy pegado a ellos, hasta en su vida privada”, complementó.