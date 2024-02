JuanFer Quintero y su cercanía con Marcelo Gallardo: Ni siquiera es mi amigo, es mi padre

Juan Fernando Quintero ha recuperado la sonrisa y su buen fútbol en Racing de Avellaneda. El volante antioqueño es uno de los jugadores más destacados de su equipo en el inicio del presente campeonato, bajo las órdenes de Gustavo Costas, extécnico de Independiente Santa Fe.

Sin embargo, al realizar la comparación entre Costas y Marcelo Gallardo, quien lo dirigió muchos años en River Plate, JuanFer fue enfático en asegurar que “no tiene comparación” y reveló detalles de su gran relación con el Muñeco.

En diálogo con ESPN F90, Quintero dedicó grandes elogios para hablar de su buena relación con Gallardo. “No tiene comparación. Para mí es una persona que marcó mi vida, mi fútbol y no tiene comparación. Ya nos volveremos a ver”

“Es mi amigo. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre, porque mi hija le dice abuelo”, comentó el antioqueño y contó una anécdota de cuándo el entrenador lo visitó en Colombia. “Voy a contar una historia, cuando fue a Colombia, se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a donde los animales, les daban comida, entonces mi hija se iba con él y mi hija es la que pregunta todos los días por su abuelo, así es. Es familia realmente”.

“Aparte me marcó a mí y después marca a María José, él es así. Es una persona muy especial en mi vida y vivo muy agradecido con él”, cerró su comentario al respecto de Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero.

Su molestia con Riquelme

Juan Fernando Quintero recordó unas declaraciones de Juan Román Riquelme tras la célebre final de la Copa Libertadores ganado por River Plate a Boca Juniors con un golazo de Quintero. El antioqueño expresó su inconformidad al respecto.

“No me gusta darle trascendencia a eso, pero en su momento, Román dijo que yo volvía a patear así y no la iba a meter, fue como esas palabras. De resto, no tengo absolutamente nada que decir y lo dije en una entrevista porque lo admiro, crecí viéndolo, siempre lo he expresado. Dejando de lados los colores es un jugador que marcó nuestra infancia”.

“En su momento lo dije, no me gustó, no tengo absolutamente nada en contra de él y simplemente dije que el fútbol después me había dado, ni siquiera la razón, el fútbol habla solo, después tuve dos o tres goles parecidos y fue así la situación. En su momento no me gustaron las palabras, porque siento que quitan como el mérito”, concluyó al respecto.