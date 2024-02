Gianfranco Peña, verdugo de Millonarios, reveló por qué no continuó en Atlético Nacional

Una de las grandes sorpresas de la octava jornada del fútbol colombiano fue la victoria de Patriotas ante Millonarios en La Independencia de Tunja. El cuadro boyacense no solo consiguió su primera victoria del campeonato, sino que además anotó su primer gol por intermedio de Gianfranco Peña.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el delantero vallecaucano se refirió a la gran anticipación que se hizo para sellar los tres puntos de su equipo y de paso hizo el recuento de cuántas anotaciones acumula en su carrera deportiva. Asimismo sentenció que a lo largo de la semana analizaron mucho al cuadro albiazul y encontraron el resquicio para hacerle daño.

“Sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos lo que es Millonarios, un equipo que es favorito el título. En la semana habíamos trabajado cómo podíamos hacerles daño y ganar el partido”, sentenció el atacante. Agregó que la clave fue “proponer, salir a jugar”, faceta que, en su opinión, Patriotas ha mostrado a lo largo del primer semestre.

En cuanto a su anotación, el delantero de 23 años explicó que ese lanzamiento al primer palo en jugada detenida es algo que normalmente practican durante los entrenamientos y en esta oportunidad les dio resultado. Vale recordar que en aquella acción, Millonarios marcó en zona y Peña aprovechó para ir de afuera hacia adentro, ganarle la posición a Daniel Giraldo y definir al palo de Diego Novoa.

Finalmente, Gianfranco recordó su paso previo por Atlético Nacional y América de Cali, dos de los equipos más grandes del país. En cuanto al elenco vallecaucano, reconoció que su salida se dio por decisión de la dirigencia; mientras que con los antioqueños, él mismo decidió salir buscando más minutos de juego.

“Tuve un buen paso en dos equipos grandes de Colombia, aunque en América me fue mejor. Lastimosamente no puedo continuar, pero no fue por decisión mía, sino por los directivos. Yo pertenezco a Nacional y querían contar conmigo para la Copa Libertadores, quería tener una nómina amplia. Por eso fue que me regresé y pues no tuve los minutos suficientes allá, entonces pedí salir para demostrar la calidad de jugador que soy”, concluyó.

El atacante hizo sus divisiones menores en Nacional para después salir cedido al extinto Valledupar, gracias al convenio que había entre clubes. Al regresar en 2022 salió nuevamente cedido esta vez al América, en donde disputó 16 encuentros y anotó dos partidos. Al año siguiente volvió al verde por pedido de los directivos, tal y como contó, pero tras seis meses terminó fichando como agente libre por el FK Borac Banja Luka de Bosnia. Allí duró medio año y se unió a Patriotas.