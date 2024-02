José Moya y el polémico gol de Junior: “Uno ve la jugada y produce es risa, se ve claro”

La gran polémica de la octava jornada del fútbol colombiano se dio en el duelo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla, el cual terminó igualado a tres tantos gracias a la polémica anotación de Steven Rodríguez en el último minuto. Si bien el delantero estaba totalmente habilitado, en el inicio de la acción había un evidente fuera de lugar de Carlos Bacca, quien intentó peinar el balón en el primer palo. Si bien la acción había sido anulada en principio, desde el VAR solicitaron revisarla y el árbitro Andrés Rojas terminó convalidando la anotación.

Respecto a toda esta situación habló José Moya, uno de los jugadores del elenco pereirano, en El Alargue de Caracol Radio. Para el zaguero central, el fuera de lugar es absolutamente “claro” y por tal razón sigue sin entender la razón por la que fue convalidado el tanto del empate. Asimismo sentenció que no hay unificación de criterios en el arbitraje y como futbolistas ahora no saben cuándo puede ser lícita o no una anotación.

“Qué puede decir uno, solo queda pasar la página rápido. Queda uno con la bronca porque el equipo hace un trabajo, la verdad, estupendo y por una jugada desafortunada, a lo último, se pierde todo ese esfuerzo. Esperemos que no solo sea el Pereira, sino que por el bien del fútbol colombiano se mejoren todos estos detalles y cosas. Cada ocho días siempre hay jugadas que se discuten. Esperemos que no se vuelva a repetir”, sentenció.

Moya explicó paso a paso la jugada en cuestión, las dudas que había respecto a la posibilidad de que un compañero suyo hubiese habilitado la acción y la posterior explicación de Rojas para convalidar el tanto final. Contó también que el grupo no pudo dialogar en su momento con el entrenador Leonel Álvarez por lo acontecido, pero, aún así, están seguros de que tendrán revancha en Liga.

Polémico empate del Junior

Así fue la jugada desde su perspectiva

“Yo que estoy cerca a la jugada, en el momento que tira el centro, veo a Bacca lógicamente adelantado y no me meto con él. Incluso no me meto para obstruir al arquero, porque cuando se mete mucho la defensa y patena al arco, uno mismo tapa la visual del arquero como defensor.Veo que Bacca se mete y yo paro línea, pero cuando pasa el gol, yo estaba mirando el balón y no sabía si algún compañero mío atrás pudo haberlo habilitado. A veces pasa que trato de manejar el fuera de juego, pero no sé si un jugador atrás, a la espalda mía, está habilitando. Después de todo ese de todo ese enredo, va uno a ver la jugada y le produce a uno risa lo que ve porque se ve claro, no hay discusión. A mí como jugador me confunde, la verdad. No sé si el día de mañana pueda hacer un fuera lugar o no. No sé qué opinar sobre este tema”.

Explicación del árbitro Rojas

“En el momento de la jugada, yo pensaba y creía que Bacca estaba en fuera de lugar, como acertadamente lo estaba. Mi duda era si atrás había un jugador que lo estuviera habilitando y lógicamente valía la jugada. Cuando hay la duda, empiezan a hablar y eso, no sabíamos lo que pasaba. Ya después convalida el gol, dice que Bacca no interfiere en la jugada, que no tiene nada que ver. Esa fue la decisión de él, lo que vio”.

No pudieron hablar con el entrenador Leonel Álvarez

“No hemos podido hablar con el profe. Por lo que está sancionado, no pudo bajar al camerino. Tuvimos día de descanso, después nos volveremos a reencontrar y miraremos para ver qué nos dice él. Nosotros ya pasamos esta página, no hay nada que hacer, queda pensar en lo que viene y seguir trabajando en los errores que venimos cometiendo, así como las virtudes que venimos afianzando. Hay un muy buen grupo para seguir trabajando”.

A pesar de todo, defiende el uso del VAR

“Yo soy una persona que defiende el VAR, me gusta. Muchas veces son jugadas apretadas, en las que se puede uno equivocar y muchas veces no se ve lo que pueda pasar. Esto del VAR, para mí, es muy bueno porque te pasan la jugada una, dos, tres veces por una cámara y hay otras mil maneras de verla para despejar dudas. Bien utilizada, es una herramienta importante para impartir justicia, tanto para un equipo como para el otro. Muchas veces lo perjudica a uno, muchas veces no, entonces a mí me gusta”.

Pereira dio vuelta a la página

Enseñanzas de Leonel como DT

“El profe Leo es un trabajador incansable, es un excelente profesional. Te impregna lo que fue como jugador, la jerarquía que tenía, todo lo que vivió en un camerino. Eso es muy importante para uno como jugador. A mí me gusta mucho eso. Me pasó cuando estuve en Santa Fe con grandes jugadores como Omar Pérez, (Leandro) Castellanos, Rufay Zapata, toda esa camada. Siempre trata uno de mirar, de aprender, que se le impregne a uno esa jerarquía de ser ganador y yo pienso que eso es lo que tiene el profe Leo. Te transmite seguridad. Con la mezcla entre juventud y madurez, se ha hecho un lindo equipo y creo que vamos a seguir dando de qué hablar de aquí a que termine el torneo”.

Objetivos para el 2024

“Sabemos que este semestre armó un muy buen equipo, a pesar de que trajeron muchos jugadores nuevos. De la mano del profe hemos venido trabajando muy bien, se vienen haciendo buenos trabajos, se viene conociendo más la gente con los compañeros. En el caso mío vengo también sumando sesiones de entrenamiento, que había estado un poco alejado por algunas molestias. Eso es importante, cuando usted encuentra circuitos, cuando usted encuentra un jugador como lo es Darwin (Quintero), cuando empieza también a subir el nivel lo que es (Andrés Felipe) Ibargüen y todos estos jugadores que han sido importantes en el fútbol profesional colombiano. Encontrarlos en un buen nivel, la verdad, motiva e ilusiona. Yo como jugador me ilusiono de ver este equipo y seguimos trabajando con la misma ilusión de seguir sumando, de ir paso a paso, siempre mirando hacia el horizonte. Queremos, primero, clasificarnos a una copa internacional y pelear por esa estrella de mitad de año. Vamos paso a paso trabajando ese sueño”.