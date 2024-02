Funcionarios del ICBF de Tunja y Chiquinquirá piden mejores condiciones laborales

Tunja

Pero no solamente los funcionarios de la capital boyacense exigen mejores condiciones laborales, también lo hacen los que laboran en el municipio de Chiquinquirá, quienes le solicitan a los directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar( ICBF) instalaciones adecuadas para realizar su labor diaria, así lo señaló Pilar Forero lideresa de Boyacá.

“Para nadie es un secreto que el ICBF viene trabajando por las prerrogativas de protección para los menores de edad, es una situación que además de que implica una importancia dentro de la carga laboral, pues también es una gran amplitud en el departamento de Boyacá, ya que en el departamento hay altos niveles frente a esta situación, muchas de esas instituciones como el Instituto Zonal de Tunja número 2 y el instituto de Chiquinquirá vienen trabajando, como dicen, con las uñas, por ejemplo la infraestructura frente al edificio tiene más de 20 años y no está en un buen estado, en donde las funcionarias carecen de los recursos, los computadores, inclusive los sistemas para poder desempeñar su trabajo, así mismo están en las mismas condiciones las del Centro Zonal 2 de Tunja, donde se presenta una protesta pacífica, toda vez que para desarrollar un buen proceso administrativo se necesitan los mecanismos tanto de trabajo, los de cómputo y las garantías laborales las cuales no se han dado. Sí es imperativo hacer ver que del trabajo de ellas depende la protección nuestros niños, no solamente en Boyacá sino en gran parte del país donde se ha demostrado que inclusive ha habido ciertas molestias en hogares sustitutos, en centros zonales frente a esta problemática y a la cual la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha hecho ningún pronunciamiento”, afirmó Forero.

De acuerdo con la lideresa, son cerca de 60 trabajadores que se están viendo afectadas por las aparentes precarias condiciones laborales.

“Hay alrededor de 60 personas, contando a las defensoras los psicosociales, las trabajadoras sociales, e inclusive, las que hacen los trabajos de campo. Si bien es cierto hay que tener en cuenta que la mayoría de las verificaciones de derecho se hacen en veredales o en domicilios, y no solo eso, sino que además la carga laboral es muchísima, es bastante amplia, no solamente para el centro regional de Chiquinquirá, que además es cabecera de occidente, sino para Tunja que es la capital boyacense y no obstante también hay una carga laboral en las en las comisarías de familia de Tunja, donde en la comisaría segunda de la ciudad inclusive se conoció que hay una resolución por carga laboral”, añadió la lideresa.

Si las condiciones laborales y de infraestructura no mejoran para los trabajadores de las sedes de Tunja y Chiquinquirá, las funcionarias del ICBF volverán a las protestas.