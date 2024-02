Exponen audios en donde el Gnral Palomino habría pedido que no se capturara a Luis Gallo

Este martes en la Corte Suprema de Justicia se esta desarrollando un juicio oral contra el General (r) Rodolfo Palomino, ya que la fiscal Sonia Velásquez, denunció que este hombre en el año 2014 le estaba pidiendo “el favor” de no capturar a “una de las 14 personas” que la fiscal en esa época investigaba.

Esa persona sería el empresario Luis Gonzalo Gallo, quien es señalado por el despojo de tierras en el Urabá, Antioqueño y quien en el año 2022, se presentó ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde declaró en el marco del Caso 04 que hace referencia a la ‘Situación territorial de la región de Urabá’ durante el conflicto armado interno.

Durante el desarrollo de esta audiencia se conocieron unos audios en donde la propia fiscal grabó como Palomino, le pedía que no capturara Gallo, uno de los argumentos que se logran escuchar es: “(él es) Amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial”.

Por otro lado, en los audio expuestos se evidenció que la fiscal Velásquez le pregunta al exdirector de la Policía si el Fiscal General, en esa época Néstor Humberto Martínez, sabía de su solicitud. A lo que él le respondió que “yo no todavía no le he dicho nada a ellos. Es más, el ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón) no sabe que yo estoy hablando con usted”.