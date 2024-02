Autoridades de educación anuncian planes de seguridad en los colegios de Pereira

Pereira

Este lunes 26 de febrero se conocieron las primeras declaraciones por parte de la administración municipal sobre el hecho que generó consternación en el colegio Alfredo García donde un menor de 14 años asesinó a un compañero de clase con una puñalada en el cuello que resultó fulminante para la víctima.

Pese a los testimonios de la comunidad educativa que indican que los dos adolescentes habían tenido una discusión el día anterior, el secretario de educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya, señaló que esta hipótesis es motivo de investigación y que las autoridades activaron los protocolos desde el mismo día del suceso para atender a los otros menores que presenciaron el homicidio.

Play/Pause Secretario de educación de Pereira - Carlos Jairo Bedoya 00:46 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/undefined/1709030158640/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Explicó que no había forma de saber que el menor agresor tenía un arma cortopunzante en su poder ya que no se realizan requisas periódicas en las instituciones educativas por las restricciones de la ley de infancia y adolescencia y que los menores, contrario a los que dijeron los compañeros de clase y las autoridades judiciales, no habían tenido ningún altercado el día anterior.

Play/Pause Secretario de educación de Pereira - Carlos Jairo Bedoya 00:31 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/undefined/1709030166721/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Junto a las autoridades de educación del área metropolitana, es decir, Dosquebradas y La Virginia, implementarán nuevos planes de seguridad donde se cuente con fuerza pública en algunas instituciones educativas; sin embargo, el secretario enfatizó en que no es posible tener una cobertura para los 67 colegios de la ciudad.

Play/Pause Secretario de educación de Pereira - Carlos Jairo Bedoya 00:48 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/undefined/1709030162303/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Durante la audiencia, el menor agresor no aceptó su responsabilidad en el crimen y fue enviado al centro de detención de menores Marceliano Ossa donde podría estar entre 2 y 8 años o hasta cumplir la mayoría de edad. De los padres o acudientes del adolescente aún no se tiene información, pues el menor estaba en situación de vulnerabilidad por abandono.