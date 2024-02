Así inauguró Alejandro Sanz el Festival de Viña del Mar 2024: reviva su show a capela

Cada año, múltiples fanáticos de la música asisten al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, uno de los eventos más icónicos de la región que reúne a artistas y agrupaciones emblemáticas para brindar a sus asistentes presentaciones en vivo y espectáculos memorables.

En ese sentido, la edición del 2024 de este festival, que también ha tenido participación de talento colombiano, llega con una oferta musical, cultural y artística de alto nivel; pues del 25 de febrero al 1 de marzo tiene una programación imperdible, en la que se encuentran intérpretes como Maná, Manuel Turizo, Miranda, Anitta, Los Bunkers, entre otros.

Entre los artistas legendarios que hacen parte del evento, está Alejandro Sanz, un cantante español que es autor de múltiples éxitos en la escena musical global, pues cuenta con una gran influencia en la industria y tiene millones de fanáticos alrededor del mundo. En este caso, este artista pisó el escenario del Festival de Viña del Mar 2024 para dar a los asistentes y un show inolvidable. Por ese motivo, aquí le contamos los detalles de su show y cómo lo vivieron los asistentes:

Así inauguró Alejandro Sanz el Festival de Viña del Mar 2024

La primera noche de este evento, que se vivió el 25 de febrero, inició con un show instrumental por parte de este artista icónico, quien le dio la bienvenida al público. Los asistentes acompañaron al cantante con aplausos, reviva aquí el momento:

Alejandro Sanz cantó a capela y el público lo ovacionó

El artista demostró todo su talento cantando a capela su éxito ‘Viviendo deprisa’. Esta fue la interpretación:

Se llevó dos premios en la noche

Alejandro Sanz fue conmemorado durante el evento; pues recibió la ‘Gaviota’ de oro y plata en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2024, momento en el que brindó un emotivo discurso a los asistentes y los ciudadanos afectados por los incendios en esta región:

“Muchísimas gracias, las gaviotas de Viña me dan mucha suerte y me inspiran (...) No se olviden de la gente que la pasó aquí mal. Yo sé que ustedes son un pueblo solidario y especialmente comprometido con las causas, así que no abandonen a su gente que en realidad los necesita mucho”.

Así ovacionó el público a Sanz: