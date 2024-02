Empleados del hospital público de Turbo denuncian una masacre laboral con 97 personas

Antioquia

Caracol Radio conversó con Kateryn Mosquera, quien hasta hace tres días era psicóloga del hospital público Francisco Valderrama del Distrito de Turbo y que había sido nombrada desde el pasado primero de diciembre, pero asegura que fue despedida junto a otras 96 personas más de manera injusta.

La profesional califica la situación que está padeciendo como una masacre laboral porque dejan a igual número de familias sin poder obtener su sustento. Explica que la decisión la tomó el actual alcalde Alejandro Abuchar y que el argumento que se les entregó es que se tenía que suprimir los puestos que ese número de personas ocupaban desde el año pasado.

“Hasta el momento, según la información que nos suministran en la notificación, son 97 personas que fueron despedidas con algunas irregularidades, donde supuestamente se hacen su prisión del cargo, en el que estábamos ocupando, las cuales fuimos nombradas el primero de diciembre del 2023, en la administración anterior, como para aclarar por qué la información que está dando el alcalde Alejandro Abuchar, es que fuimos nombrados el 28 de diciembre”.

Explica además, que una persona que lleva siete dias en el hospital evaluó el desempeño de otros compañeros que fueron despedidos sin justa causa y presuntamente sin respetar el debido proceso, pero en el caso de ella y otros muchos ocurrió lo que relata.

“Y nosotros, los nuevos que fuimos despedidos, nos dicen que un estudio técnico que se realizó el año pasado en cabeza de Heiler Miller, el gerente en su momento, dijo que esa supresión del cargo debía hacerse. La información que tenemos es que no es cierta. Además, nos dicen que nos entregan el estudio técnico que se realizó y a ninguno se nos adjuntó ese estudio técnico en la notificación de despido.

Explica que las presuntas irregularidades alcanzan a personas pre-pensionadas o en embarazo que también fueron despedidas, entre otras quejas.

“Adicional, en mi caso particularmente, éramos tres psicólogos, despidieron a dos y en este momento ya hay dos psicólogos más ocupando nuestras labores. Entonces, si había una supresión y por un sobrecosto, entiendo yo, porque precisamente no nos dejan a nosotros que salimos mucho más económicos, por decirlo de alguna manera, y prefieren contratar a dos personas más por cooperativa donde el costo es mucho más elevado”.

Finalmente, le solicita al Ministerio del Trabajo y de Salud que tomen cartas en este caso y que se haga una investigación de lo ocurrido con los 97 empleados que fueron despedidos del hospital Francisco Valderrama de Turbo el pasado viernes.

“Necesitamos que vuelvan y nos apoyen y nos escuchen, pero que escuchen las dos partes, escuchen la realidad y nosotros tranquilamente con hechos podemos responder. Necesitamos al Ministerio de Trabajo, necesitamos al Ministerio de Salud y si es posible al presidente Gustavo Petro”.

Este lunes a las 7 de la mañana el grupo de trabajadores que denuncian la masacre laboral realizará un plantón en el hospital para exigir respuestas y una solución.

El medio de comunicación regional de La Chiva de Urabá le consultó al alcalde de Turbo Alejandro Abuchar sobre la situación quién explicó en qué consiste el estudio técnico del que hace mención la denunciante Kateryn Mosquera. Además dijo, que esos nombramientos hechos en diciembre del año pasado no se podían hacer.

“Y nos encontramos la sorpresa de que había un estudio de cargos laborales hecho por el mismo gerente anterior, en donde ese estudio le arrojaba que no se podían hacer nombramientos en el Hospital Francisco Valderrama y sobre ese estudio se nombran estas 120 personas. Simplemente acudimos a mirar el estudio que se había hecho y obviamente las decisiones que se están tomando son en el marco jurídico. También hemos descubierto que no se hicieron los exámenes de competencia debidamente para nombrar a estas personas, entonces podemos encontrar en estos momentos enfermeros que hoy no saben dosificar un medicamento, que no saben colocar una inyección”.

Esa declaración es controvertida por los denunciantes indicando que los trabajadores fueron movidos de cargos antes del despido.