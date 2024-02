Periodista independiente fue amenazada por las AGC y le tocó abandonar Segovia

Antioquia

La situación de seguridad en el municipio de Segovia sigue bastante compleja pese a la fuerte presencia del Ejército, allí no solo las comunidades rurales están en riesgo por los campos minados, también los funcionarios como el alcalde y la secretaria de gobierno que han recibido amenazas, ahora los periodistas que valientemente permanecen en el territorio informado la crisis humanitaria son amenazados. Es el caso de la comunicadora y directora del medio alternativo Informativo Antioquia Jhanuarya Gómez Gil a quien le tocó salir escoltada del pueblo tras nuevas intimidaciones.

“Bueno, en este momento estamos saliendo de la zona de la subregión del Nordeste debido pues a nuevas amenazas en contra, no solamente de mi vida, sino también de mi niña que tiene tan solo 15 años y nos mencionan también que ya tienen ubicada donde vive mi señora madre, que es una señora de 65 años, y nos manifiestan que es porque estoy haciendo difusión de la información respecto a los continuos combates que se están presentando en el municipio donde resido y de donde soy, de Segovia, Antioquia”, le relató a Caracol Radio.

Explica que el pasado 7 de febrero tuvo la primera advertencia de un hombre que llegó hasta su vivienda y le dijo “te estás calentando huevonamente, deja de hacer publicaciones de orden público. Yo le respondí, pero mi corazón, si ese es mi trabajo, informar. Y volvió y me dijo, solamente cumplo con dar la razón”.

Pero la amenaza que le llegó el sábado 24 de febrero a su celular y que solo pudo leer hasta el domingo 25 la dejó perpleja y con mucho temor por lo que de inmediato alertó a las autoridades que acudieron a su protección.

“El mensaje es contundente y dice que ya me han dado demasiadas oportunidades, que ya me han advertido mucho sobre la situación del orden público, que no esté publicando, que deje ser lambona del ejército, qué deje ser lambona de la guerrilla. Yo en el medio de comunicación soy muy imparcial, trato de ser muy profesional, siempre publico obviamente cosas oficiales. Últimamente, pues obviamente debido a que yo soy de acá del municipio de Segovia, entonces he estado pues al tanto y pendiente de toda la situación”.

Agrega que es posible que la negación a publicar una información presuntamente enviada por el grupo ilegal (AGC) pudo ser el detonante de la nueva amenaza en su contra y que hoy la tiene desplazada. Dice que la información no le pareció verídica y por ello luego del análisis prefirió no publicarla.

Además, dice que, ante esta difícil situación está sumamente agradecida con la respuesta y apoyo que ha recibido de la alcaldía de Segovia, la policía, el ejército, el CTI y la gobernación de Antioquia, esta última entidad le apoyará con recursos para en el proceso de protección. Pero espera regresar a su municipio a seguir ejerciendo la profesión y le envió un mensaje a los grupos ilegales.

“Mi llamado es para que respeten nuestra labor, que estamos en territorio, más que es nuestro territorio. Y obviamente, solamente prestamos un servicio, que es mantener a las comunidades informadas. Entonces, que respeten nuestra labor, cuando lo hacemos con profesionalismo, con ética, y ante todo, preocupados por mantener una comunidad informada”.

Cabe anotar que la periodista ya cuenta con un esquema de seguridad conformado por un carro convencional y dos escoltas, pero ante el riesgo inminente decidió abandonar la zona. La denuncia de esta amenaza del grupo ilegal Clan del Golfo también es conocida por la Flip que también rechazó este atentado contra la libertad de prensa.