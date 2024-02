Alberto Gamero tras la derrota de Millonarios en Tunja: “Pido disculpas a nuestra afición”

Millonarios perdió 1-0 ante Patriotas y sumó su tercera derrota en el presente campeonato, la segunda de manera consecutiva, luego de haber caído en El Campín en la séptima fecha ante Águilas Doradas. En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Alberto Gamero ofreció disculpas a los aficionados que asistieron masivamente al estadio La Independencia de Tunja.

Como ya es costumbre, los hinchas del equipo bogotano llenaron las tribunas del máximo escenario deportivo de los boyacenses, pintando las gradas de azul y haciéndose sentir a lo largo de los 90 minutos.

Gamero inició su conferencia de prensa hablándole a los aficionados. “Tristeza y aparte de la tristeza, a conciencia es pedirle disculpas a nuestra afición que nos vino a llenar el estadio hoy aquí. Pedirles disculpas y decirle que vamos a seguir trabajando duro para darles satisfacciones”.

Sobre el juego, comentó: “fue un partido controlado, un partido que se manejó bien, yo creo que Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta, de descuido, nos la hace. Nosotros lo intentamos, siempre se ha dicho que el fútbol es hacer un gol más que el oponente y Patriotas lo hizo. Nos queda seguir trabajando y revisando lo que es la definición, nosotros creamos las opciones de gol. Las creamos, las botamos y en un descuido nos hacen los goles”.

En el presente campeonato, Millonarios ha terminado cediendo puntos ante rivales de menor nombre, tras haberle ganado los clásicos a América, Nacional, Medellín y un título al Junior. El samario también dio su opinión al respecto.

“Nos ha pasado, yo sostengo, perder para nadie es agradable, pero creo que el equipo hizo muchas cosas buenas. Hoy vi un equipo mucho más maduro, mucho más fuerte, por momentos jugando bien. Hice unas variantes para querer ganar el partido, quería ver jugar al equipo con esa estructura. Por momento hubo cosas muy buenas, nos hace falta la definición y nos ha costado con esos equipos, nos ha faltado la definición”, señaló.

El entrenador insistió en que más que preocupación, su sentimiento es de tristeza. “A veces gano partidos, los analizo y me preocupo (...) generando como generamos hoy, de pronto no es preocupación, hay es tristeza. Yo sé que cuando nosotros hacemos un gol se va a tornar otro partido, un partido diferente”.

Millonarios terminó el juego con 10 hombres tras la expulsión de Óscar Vanegas. Gamero aseguró que su reemplazo no saldrá de Andrés Llinás, quien regresaría tras una sobrecarga muscular, o de Alex Moreno Paz, jugador de la cantera.

“Lo de Llinás, puede estar, vamos a mirar y ahí está también Moreno Paz, vamos a mirar. Nos quedarían dos zurdos que generalmente no lo hacemos. Yo creo que Llinás va a estar y si no, va a estar Moreno Paz, de ese camino no vamos a salir”, explicó sobre esta situación.

Silva también ofreció disculpas

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, también se unió a las palabras del técnico Alberto Gamero para ofrecer disculpas a la afición. El capitán reapareció luego de sufrir una lesión muscular el pasado 31 de enero en el encuentro ante Alianza FC.

“Nos adherimos como jugadores a lo que dice el profe, pedirles disculpas a nuestra hinchada, que hizo el esfuerzo y vino y nos llenó el estadio y no pudimos retribuirles ese apoyo que sentimos durante todo el partido”, dijo.

Silva aseguró que su mensaje para el grupo en los juegos venideros es mantener la calma y no dudar del trabajo. “No podemos perder la cabeza, no podemos dudar de nuestro trabajo, porque estamos creando las oportunidades”.