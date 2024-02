Millonarios arma la fiesta y Patriotas se lleva la victoria

Millonarios Vs. Patriotas / Millonarios X Oficial

En el cierre de la jornada sabatina, Millonarios visitaba a Patriotas en un juego donde recuperaba gran parte de todos los lesionados, jugadores como Mackalister Silva, Daniel Cataño o Leonardo Castro regresaban a convocatoria, esto sumado a la gran novedad de su último refuerzo, el canterano Emerson Rodríguez que llegó del Inter Miami. Pero los boyacenses amargaron la fiesta imponiéndose 1-0 en Tunja.

Una espectacular bienvenida de la hinchada de Millonarios, más de 14.000 hinchas se reunieron en el Estadio La Independencia de Tunja para ver al Supercampeón de Colombia, un estadio totalmente lleno y con un gran ambiente.

Primer tiempo difícil para Millonarios

Un primer tiempo muy cortado, Millonarios con la iniciativa y con ganas de buscar el arco rival, pero un Patriotas bien parado atrás no le permitió mostrar la mejor versión de su juego. Incluso el equipo Lancero aprovecho los espacios que dejaba atrás el cuadro embajador para intentar acercarse por medio de contragolpes.

La ocasión más clara del primer tiempo la creo el cuadro azul de la capital, un saque de banda rápido, para que Macalister Silva de un pase fuerte a ras de piso, llega libre Leonardo Castro que remata y ataja de gran manera el arquero Juan Valencia.

Millonarios puso el fútbol y Patriotas el gol

Millonarios tuvo la pelota y generó todas las opciones en el juego, pero no contó con la definición necesaria para invocarla dentro del arco. Algo diferente a Patriotas, que en su única llegada marco gol, transcurría el minuto 68´ cuando el Argentino Santiago Giordana realizo una falta en el costado derecho de la cancha, cobro de Kevin Parra y llega solo Jean Franco Peña para empujarla y darle la ventaja a los boyacenses.

Un minuto después, al minuto 69´, Andrés Alarcón vio la tarjeta roja por una entrada descalificadora sobre Jorge Arias. Millonarios siguió intentando, pero no contó con la profundidad necesaria para hacer daño. Sobre el minuto 84´ se fue expulsando el defensa del cuadro azul Óscar Vanegas.

Con este resultado se completaron, 7 años, 7 meses, y 22 días, para que Patriotas le volviera a ganar a Millonarios.

Patriotas marcó su primer gol en el campeonato y consiguió también su primera victoria luego de ocho fechas del campeonato.

En la próxima fecha, Millonarios recibirá en casa a Once Caldas, mientras que Patriotas visitará a Envigado en el Polideportivo Sur.