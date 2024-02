¿Por fin el dólar logró una estabilidad? Implicaciones y análisis de experto

En los últimos años, el precio del dólar ha tenido una gran variabilidad. Uno de los momentos que más angustió a los colombianos se dio poco tiempo después de la llegada del actual presidente, Gustavo Petro, cuando la moneda alcanzó los $5.120 pesos.

En los siguientes dos años, el precio de esta moneda se mantuvo variable, aunque seguía especialmente alta. No obstante, en los últimos tres meses, aquella alta volatilidad parece que ha cambiado de tendencia, ¿qué significa eso? Consultamos con un economista sobre esta aparente estabilidad del dólar, las razones y lo que podría esperarse en los próximos meses.

¿El dólar alcanzó la estabilidad?

El economista, asesor financiero y profesor de la Universidad del Rosario, Andrés Moreno Jaramillo, le explicó a Caracol Radio que, efectivamente, el dólar se encuentra en un momento absolutamente estable, pues lleva cerca de tres meses dentro de un rango entre los $3.900 y los $4.000 pesos.

De acuerdo con Moreno, esta tendencia lateral en la que va la moneda frente al peso colombiano es muy sana para el mercado, sobre todo, después de las volatilidades que se tuvieron en los dos años anteriores.

También señala que ha sido clave que la moneda, a pesar de tener una tendencia laxa o a la baja, no ha tenido cambios agresivos. Esto es interesante porque ha habido muchos choques externos como la reducción de tasas de interés, las caídas del precio del petróleo y algunas incertidumbres políticas.

Si bien, efectivamente, el dólar alcanzó una estabilidad, Moreno advierte que esto no va a ser eterno, sin decir que lo que pueda pasar será negativo. “En algún momento van a bajar las tasas de interés en el mundo y en Colombia, los capitales van a salir y van a entrar al país, y eso representará fluctuaciones”, argumentó.

A pesar de ello, Moreno señala que no cree que haya posibilidad de que el dólar baje más allá de los $3.700 pesos este año, aunque tampoco cree que supere los $4.400 pesos. Esto forma un panorama próspero más para comprar que para vender, según señala el economista. Por esta razón,

La explicación de la estabilidad del dólar

Moreno explica que aquella tendencia lateral se debe a que todavía no ha pasado nada con las tasas de interés mundial, ni tampoco ha pasado algo nuevo en la política nacional.

A pesar de existir tensiones, por reformas y otras coyunturas nacionales e internacionales, según Moreno, pareciera que el sistema de riesgo del mercado no ha tenido esto en cuenta, lo que ha permitido que el dólar haya encontrado una estabilidad que tiende a mantenerse.

¿Llegará a los $4.000 pesos?

A pesar de que en lo corrido de este año el dólar todavía no alcanzado los $4.000 pesos, en las proyecciones se espera que en algún momento del año toque el límite de los $4.200 pesos. No obstante, esto no está mal, incluso, estaría entre lo esperado.

Frente a las proyecciones del precio del dólar, Fedesarrollo, centro de investigación económica y social, señala que los analistas creen que la tasa de cambio en febrero no superaría los $4.000 pesos, teniendo un máximo de $3.982 pesos. Para el año, se pronosticó un máximo de $4.071 pesos.

Frente al miedo de algunos porque el dólar suba mucho de precio, Moreno responde que no debería haber pánico. De hecho, es posible que el dólar llegue la próxima semana a las $4.000 pesos, pero eso no tendría nada de malo. Lo importante es que mantenga la variabilidad que tiene ahora, sin cambios agresivos.

El dólar durante la semana

El día de hoy, el dólar abrió a las 8:00 a.m. con un precio promedio ponderado de $3.930 pesos y viene en alza. A las 12:00 p.m., marca un precio de $3.949,40 pesos. El precio promedio móvil en los últimos 20 días fue de $3.927,86 pesos. Las tasas de cambio representativas durante la semana, estuvieron en: