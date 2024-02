El Liverpool de Luis Díaz ya conoce a su rival en los octavos de final de la Europa League

La Europa League 2023-24 continúa su curso. Este viernes 23 de febrero fueron sorteadas las llaves de los octavos de final, fase en la que destaca la presencia del Liverpool de Luis Díaz, uno de los equipos favoritos del certamen.

Vale recordar que primero se disputó una ronda preliminar, en la cual se enfrentaban los segundos clasificados de la fase de grupos con los terceros de la Champions League, y terminaron avanzando los siguientes equipos: Sparta Praha, Olympique de Marsella, AS Roma, Sporting de Lisboa, AC Milan, Qarabağ (Kevin Medina), Benfica y Friburgo.

Ahora, estos ocho clubes disputarán los octavos de final con los líderes de grupo en la primera ronda de la Europa League, entre los que destacan, con presencia colombiana, los ya mencionados Liverpool y Qarabag, así como el Rangers de Óscar Cortés, el Villarreal de Yerson Mosquera y el Bayer Leverkusen de Gustavo Puerta.

Así las cosas, el sorteo tuvo lugar este viernes en Nyon, Suiza con la particularidad de que no se podían enfrentar equipos del mismo país. Los duelos más llamativos serán: Marsella Vs. Villarreal (Mosquera) y Roma Vs. Brighton.

Los duelos de ida se disputarán el jueves 7 de marzo y los de vuelta están programados para el jueves 14 de marzo. Una vez definidos los clasificados, se llevará a cabo un nuevo sorteo (viernes 15 de marzo) para definir los enfrentamientos correspondientes a los cuartos de final.

Octavos de fina de la Europa League