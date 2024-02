Juan Camilo Portilla: “El técnico que más me potenció fue Guimarães”

El centrocampista colombiano de 25 años, Juan Camilo Portilla, quien actualmente es jugador de Talleres de Córdoba, habló en El Vbar Caracol de Caracol Radio sobre su presente en el futbol argentino, su rápida adaptación y recordó también su gran paso por el América de Cali.

Iniciaron preguntándole por su llegada a Talleres de Córdoba, club en donde no solo logró adaptarse rápidamente si no se ganó la titular y goza del cariño de la hinchada, esto fue lo que dijo, “Contento por lo que ha sido mi llegada a Argentina. He tenido una adaptación muy rápida, van como seis partidos y he tenido la posibilidad de jugarlos todos de titular y muy contento por lo que estoy viviendo acá”. Comenzó sentenciando.

Seguido a eso se le consultó sobre las diferencias entre el fútbol colombiano y el argentino, “Uno desde los entrenamientos empieza a ver esa manera de entrenar de ellos, la parte física, la intensidad de juego se nota y la verdad que la competencia se ve más intensa, uno tiene menos tiempo para pensar”

Una de las diferencias que más pudo destacar el mediocampista fue: “En los partidos uno que tiene esa condición técnica de salir jugando desde atrás, por ahí tiene uno menos tiempo de girar o de pensar, siento que uno elude a un jugador y en la parte física se siente la diferencia”.

“Me está pasando algo parecido a mi llegada a América, mi posición era un poco más mixto, pero cuando llegué con el profe Osorio, empecé a jugar más de cinco, de volante central con salida y el profe ha visto mis características y como que le ha gustado esa intensidad para recuperar el balón. Estoy más de 5, no tanto como mixto”, comentó.

¿Se ve cerca de la Selección Colombia estando en el fútbol argentino?

“Sí claro. Es el anhelo que uno tiene y por lo que sentía la necesidad de salir de Colombia. Logré ser mixto, tener llamados y por lesiones que tuve no he podido debuta con la Selección, pero es el sueño y el anhelo que uno tiene”.

¿Extraña al América de Cali?

“Bastante. La verdad, el cariño que le tomé al equipo por su gente, por como me fue, siempre me sentí en casa y se extraña. Fueron años muy lindos, es lo mejor de mi carrera hasta el momento”.

¿El jugador que más le sorprende de la plantilla actual del América?

“La verdad que Josen es un jugador increíble tiene condiciones impresionantes, con el profe Lucas fue parte importante para todo el juego. Él empezaba como lateral y organizaba el juego y daba la salida limpia, ahora está en otra posición y es un muchacho que tiene muchas condiciones. De seguir así, va a dar de qué hablar en el fútbol colombiano”.

¿Cuál fue el DT que más le enseñó y lo marcó en el América?

Cuando le preguntaron por el director técnico no dudo en mencionar al costarricense Alexandre Guimarães como el que más le aprendió. “Los tres que tuve me ensañaron mucho. Siento que me potencié mucho con Guimarães. Lo digo porque Juan Carlos Osorio y Lucas, tiene un conocimiento impresionante, la forma de trabajar de ellos, a uno como jugador se le facilita mucho. Pero sin duda con Guima, más allá de lo que podía enseñar, es de esos técnicos que te arropa y de la manera que te hace sentir en los entrenos o en una mala situación, dan otro tipo de enseñanza y el rendimiento de uno lo eleva mucho y uno como que juega solo ya”.