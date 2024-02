CNE reprograma para el 5 de marzo audiencia de versión libre a Ricardo Roa

Colombia

El Consejo Nacional Electoral tenía previsto escuchar a Ricardo Roa el lunes 26 de febrero, pero tras la carta que envió Roa pidiendo el aplazamiento argumentando que tenía compromisos inaplazables en el marco de sus funciones como presidente de Ecopetrol, los magistrados aceptaron la solicitud y reprogramaron la cita.

La audiencia de versión libre quedó para el 5 de marzo a las 8 de la mañana, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.

“FIJAR el 5 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m., como nueva fecha para escuchar en versión libre al ciudadano RICARDO ROA BARRAGÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No. 32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído”, señala el auto firmado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.

La audiencia de m versión libre se hace dentro de la indagación preliminar que adelanta el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro.