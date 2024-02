Salvatore Mancuso: Estas son las tres justicias a las que deberá responder en Colombia

Bogotá

En noviembre del año pasado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP bajo una figura que se llama ‘sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública’, esto quiere decir que sirvió de conexión entre los paramilitares y la fuerza Pública para cometer crimines bajo una alianza establecida. Pero como su juez natural es Justicia y Paz, porque la JEP no tiene competencia con los paramilitares, Mancuso tiene que seguir respondiendo en ambas justicias y sus beneficios, como su libertad, no los define la JEP sino Justicia y Paz. En este momento la Sección de Apelación de la justicia especial de paz está defiendo ese tema porque Salvatore Mancuso apeló su aceptación porque dice que no tiene sentido responder ante dos justicias.

Además, ante su llegada a Colombia el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, explicó que Mancuso deberá resolver su situación ante tres justicias.

“Ante la eventualidad de la llegada del señor Mancuso al país, nosotros concurrimos en nuestra competencia con las otras autoridades. Hay tres tribunales involucrados en la investigación y tiene competencia para decidir sobre su libertad. Entonces cuando él llegue a Colombia quedará primero bajo el cubrimiento de la seguridad del Gobierno, y en términos judiciales tanto de las autoridades de Justicia y Paz, la Fiscalía y nosotros”.

Recordemos que en agosto del 2023 Salvatore Mancuso fue nombrado por el Gobierno como Gestor de Paz y llegando al país buscará activar ese papel y un juez podrá determinar si lo deja en libertad para que cumpla con las funciones de esa designación. Una vez el exjefe paramilitar llegue a Colombia deberá ser detenido porque tiene cuentas pendientes con la justicia.