Truco para que el carro huela siempre a nuevo con ingredientes naturales, ¿cómo funciona?

El olor a nuevo en los carros es una de las cosas que más disfrutan las personas cuando estrenan un auto. Como lo explica Marc Connor, una empresa de perfumes de Sudáfrica, cuando los humanos huelen algo que les gusta, como el olor a carro nuevo, se libera la dopamina que puede activar la parte del cerebro que se asocia con el placer.

Por esta razón, a muchos conductores les gusta mantener ese olor lo que más puedan. De hecho, algunos optan por comprar ambientadores que prometen recrear aquel olor particular en sus autos.

No obstante, esta no es la única forma de conseguirlo, actualmente es posible hacerlo con ingredientes naturales. En la siguiente nota le contamos la ciencia detrás de este particular olor y lo que necesitaría para recuperar este olor en su auto.

¿Qué es el ‘olor a carro nuevo’?

Aunque parece algo simple, este olor en realidad tiene toda una ciencia detrás. Por un lado, están sus compuestos. Los interiores de los carros se componen de una gran cantidad de materiales que liberan lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles (COV), a través de un proceso químico que se llama desgasificación.

Esta combinación de gases que se produce dentro del carro forman el clásico olor a carro nuevo. Sin embargo, a pesar de causar un cierto placer cuando se huele, en realidad puede ser muy dañino si se está expuesto a dosis muy altas. Por esta razón es importante tener mucho cuidado con la exposición a este olor.

Así puede recrear el olor a carro nuevo

El secreto más eficiente para revivir el olor a carro nuevo en su vehículo es mantenerlo limpio. Según explica Torque Detail, es posible que los plásticos y sintéticos del interior del auto no produzca el mismo olor siempre, pero mantenerlo limpio e inodoro permitirá que este particular olor de nuevo perdure el mayor tiempo posible.

Para este fin, el ingrediente clave es el bicarbonato de sodio. Además de servir para acabar con la suciedad y las bacterias, es inoloro, lo que ayudará a mantener el carro limpio, resaltando el olor original del carro y neutralizando los malos olores.

Lo que deber hacer es mezclar agua tibia con un par de cucharadas de bicarbonato. La idea es que se forme una mezcla que luego pueda aplicar como jabón en el carro. Para mejores efectos, lo ideal es que se deje actuar unos minutos sobre las partes del carro que está lavando y luego sí enjuagar con normalidad.

¿Por qué gusta tanto el olor a nuevo?

La explicación, según varios expertos, la tiene la psicología. Dawn Goldworm, directora de 12.29, una empresa de marketing y marca basada en los aromas en Nueva York, explica que: “lo que es realmente atractivo de olor es la sensación de orgullo y logro que sienten las personas que estrenan tal objeto”, le aseguró a CarandDrive.

En este mismo sentido, Bridle Vehicle Leasing, una empresa de alquiler de carros de Reino Unido, argumenta que la compra de un vehículo se asocia con una meta lograda en la vida, por lo que sentir ese olor a nuevo, se relaciona con la emoción de haber conseguido superar tal meta.

Los cuidados que debe tener con este olor

Es importante resaltar que varios expertos recomiendan no exponerse demasiado a este olor. Si bien puede causar una cierta sensación de placer y felicidad, también puede llegar a ser muy tóxico para el cuerpo.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la exposición continua a algunas de las sustancias que componen este olor puede provocar trastornos mentales y reproductivos, incluso hasta daños en el hígado, riñones y sistema nervioso.

Por esta razón, no se recomienda comprar ambientadores con este olor, pues podría estarse causando graves daños en la salud. El consejo de los expertos es neutralizar los olores de su carro con productos naturales.