¿Es posible pensionarse con 500 y 1000 semanas cotizadas? Explicación y leyes

La pensión es uno de los derechos que más quieren conseguir las personas que por años se han desempañado en alguna tarea o profesión; es una prestación económica que reciben mensualmente los trabajadores dependientes o independientes tras cumplir con un estimado de semanas cotizadas y cierta edad.

A modo general, se sabe que los requisitos indispensables para recibir la pensión son los siguientes:

Hombres: 62 años y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas (25 años)

Mujeres: 57 años y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas (25 años)

Sin embargo, a lo largo de los años se han modificado algunas leyes, se han escuchado proyectos de ley que ilusionan a quienes no cumplen con estos requisitos y más. Por eso acá aclararemos una de las dudas más comunes.

¿Es posible pensionarse con 500 y 1000 semanas cotizadas en Colombia?

No, actualmente no es posible pensionarse con 500 o 1000 semanas cotizadas en Colombia. Pero no siempre fue así, anteriormente, la ley 100 de 1993 establecía que las personas podían pensionarse con 500 semanas cotizadas si cumplían con la edad de jubilación (55 años para mujeres y 60 años para hombres).

Sin embargo, esta ley fue modificada por la ley 797 de 2003, que aumentó el número de semanas cotizadas. Se estableció que a partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementaría en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementaría en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

Mire también: Conozca cómo se cotizará pensión en Colombia de ahora en adelante

¿Se puede pensionar en Colombia con 1000 semanas cotizadas?

No existe la posibilidad de pensionarse con solo 1000 semanas cotizadas en el Régimen de Prima Media. Sin embargo, existen otras alternativas para acceder a una pensión con menos semanas cotizadas, como:

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS): permite acceder a una pensión de un salario mínimo con 1.150 semanas cotizadas y si los ingresos son iguales o inferiores a un salario mínimo.

permite acceder a una pensión de un salario mínimo con 1.150 semanas cotizadas y si los ingresos son iguales o inferiores a un salario mínimo. Pensión anticipada: se puede acceder a ella si se cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas, y si se realiza un pago adicional al fondo de pensiones para financiar una pensión de por lo menos un 110% de 1 SMLMV.

se puede acceder a ella si se cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas, y si se realiza un pago adicional al fondo de pensiones para financiar una pensión de por lo menos un 110% de 1 SMLMV. Retiro programado: esta opción permite acceder al ahorro acumulado en el fondo de pensiones a partir de la edad de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. El monto varia cada año, disminuyendo con el tiempo.

¿Y en Colpensiones?

A partir del 6 de junio de 2023, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las mujeres podrán pensionarse con 1000 semanas cotizadas en Colpensiones. Esta decisión se aplica de manera gradual, de acuerdo al siguiente calendario:

Año 2026: se reduce el requisito de semanas cotizadas a 1.250 para las mujeres.

se reduce el requisito de semanas cotizadas a 1.250 para las mujeres. Año 2027: se reduce el requisito a 1.225 semanas.

se reduce el requisito a 1.225 semanas. Año 2028: se reduce el requisito a 1.200 semanas.

Y así sucesivamente, hasta llegar a las 1.000 semanas en el año 2036.

Es importante tener en cuenta que esta medida solo aplica para las mujeres, y que los hombres siguen requiriendo 1.300 semanas cotizadas para pensionarse en Colpensiones.