En Segovia hay 57 familias desplazadas registradas, once están en albergues de alcaldía

Antioquia

Luego del despliegue militar que se ha ordenado por parte del gobierno nacional para la zona norte del municipio de Segovia donde las AGC, el ELN y las Disidencias sembraron el terror entre las comunidades por cruentos combates que duraron varias semanas, ya se comienza a ver una luz de esperanza porque veredas como Cancha Manila y Rancho Quemado han restablecido sus actividades de a poco, en estas dos veredas las clases retornaron, con temor, pero ya hay estudiantes en los salones.

Caracol Radio conversó con un líder social de Segovia, quien por seguridad solicitó no publicar su identidad. Dice que las tiendas abrieron especialmente en Cacha Manila donde desde hacía varios días no salía nadie ni a las puertas de sus casas. También que algunos menores han retornado a clases gracias a la presencia masiva del ejército.

“Hasta el momento, el orden público está quieto, está, gracias a Dios, recuperado. Hay mucha presencia de la fuerza pública, lo cual no quita el miedo ni la preocupación, porque ya las comunidades conocen el accionar de estos grupos y que los combates no están”.

También dijo que se espera que este miércoles comiencen a llegar las primeras ayudas humanitarias a las comunidades confinadas que se presume son más de 800 como lo ha indicado la alcaldía.

“Se están haciendo corredores humanitarios para el ingreso de alimentos a la zona y hasta de insumos médicos. La Administración Municipal de Segovia está preparándose para entrar a la alimentación y profesionales de la salud para atender a toda esta población que está viviendo esta situación desde hace meses. Hoy fue que dieron garantías de seguridad para las personas”, declaró con tono esperanzador.

Un campesino cayó en un campo minado en Segovia y quedó herido

Con la sede del mundial de fútbol femenino sub 20, Medellín busca lucirse

Aunque recalca en la tensa calma que hoy hay en la zona norte de Segovia, especialmente en las veredas Altos de Manila, La Manuela y el Aguacate, si llama la atención del ejército sobre lo que temen los campesinos, y es que se esté organizado una contraofensiva de las guerrillas ELN y Disidencias que pueda empeorar el orden público.

“Claro que sí, no solamente de las guerrillas, sino de todos los grupos que se manejan. Lo que la comunidad quiere es que la tranquilidad que hay hoy siga por muchos días, porque no ganamos nada con tener la seguridad que hoy tenemos y la fuerza pública se vuelva a ir y queda la comunidad desamparada. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que necesitan estos territorios, que haya presencia de la fuerza pública siempre, no por tiempos”, solicitó.

Y es que Caracol Radio ha conocido que la comunidad ha dicho a las autoridades “si el ejército sale, nosotros salimos con ellos”, esto ante el temor de quedar de nuevo a merced de los ilegales.

“La unidad de víctimas hoy tiene un reporte de 151 personas, más o menos de 57 familias, de las cuales hay albergadas 11 familias, las otras están auto refugiadas. Pero eso es contando las personas que se acercaron a la unidad de víctimas, se acercaron a la administración, más las otras que están auto refugiadas, que nunca han dado una declaración, que nunca se han reportado al censo del desplazamiento masivo”.

Las 11 familias conformadas por unas 40 personas están en hoteles pagados por la administración que tampoco cuenta con muchos recursos para atender la problemática.

El líder también traslada una preocupación de los campesinos y es, qué está pasando con la cantidad de muertos de los diferentes grupos en confrontación.

“Ellos mismos los desaparecen, a ellos no les gusta dejar muertos, ellos mismos los recogen y los desaparecen. Imagínese usted, desde que está esta guerra, por esos territorios, cuántos muertos desaparecidos no hay en esa zona. Porque se está hablando de los muertos de la fuerza pública, pero hasta el momento nadie ha dado un reporte de cuántos muertos hay por parte de los grupos”.

Agrega que en esa zona todos los líderes sociales desde presidentes de JAC entre otros, están amenazados, todos suman más de 20. Incluso, quien concedió la entrevista también ha sido víctima e intimidaciones por parte de los ilegales, por eso el temor a que se enteren quien entrega estos detalles.

Finalmente explica que, la vereda Rancho Quemado está en riesgo, pero que su caserío no quedó confinado en su totalidad y que fue precisamente ese sector el que de apoco fue abasteciendo a los poblados antes mencionadas, pero que en la zona rural de la misma vereda la situación su fue más compleja.