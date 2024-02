El ‘Chicho’ Arango: “Mientras este jugando, mi sueño será jugar en Nacional”

Cristian el ‘Chicho’ Arango está con el ánimo arriba y la ilusión de tener una buena temporada en 2024. El Real Salt Lake abrirá la temporada este miércoles 21 de febrero cuando visite al Inter de Miami, equipo donde juega Lionel Messi, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

En conversación con el Diario AS Colombia, Arango habló de su sueño como futbolista, la mira en Selección Colombia, el ambiente que se vive como jugador en territorio estadounidense, entre muchas otras cosas. “Estados Unidos viene creciendo muchísimo, tiene grandes talentos tanto adentro como afuera, entonces será una linda competencia”.

El Chicho elogió la capacidad y calidad futbolística con que cuenta el biotipo de jugador nacional que desde hace muchos años llegó al fútbol del norte del continente. “Colombia tiene grandísimos delanteros. Incluso aquí en la liga (MLS), es una linda competencia y donde tendrán en cuenta a los que mejor estén. La idea es trabajar el doble para tener mejores números”, añadió Arango.

El sueño de Arango como profesional

Desde que era un chico, el jugador no deja de perseguir su mayor aspiración que le ha sido esquiva, “vestir la camiseta de Nacional”. Arango no oculta el respeto y amor que siente por el equipo antioqueño al recordar todos los buenos momentos de su infancia y juventud. “Siempre está esa esencia que me inculcaron de niño y esa pasión por Atlético Nacional. Sé que es un momento difícil para poder ir. El sueño siempre está y mientras yo esté jugando al fútbol, activo en mi carrera y fuera de lesiones, siempre va a ser uno de mis sueños más grandes”.

La oportunidad de jugar en la Selección

Representar al país es uno de los sueños y aspiraciones de todo profesional, y para Arango esta no es la excepción. Ha tenido la oportunidad de jugar con el seleccionado nacional. El jugador fue convocado para una fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, en la cual pudo entrar ante Paraguay desde el banquillo. Ahora, en la era de Nestor Lorenzo, ha recibido el llamado en dos ocasiones, solo pudo asistir a una, debido a que en la primera vez fue borrado de la lista de convocados por salir en el Covid-19.

En esta nueva temporada, el jugador de 28 años espera tener una buena temporada que le permita figurar en la lista de Lorenzo para la cita más importante del año, la Copa América. “Voy a trabajar al máximo para estar en la convocatoria. Trabajaré el doble, intentaré dar todo en los partidos para poder estar. Ojalá tenga buenos números y actuaciones para poder llegar”, declaró el jugador.

El enfrentamiento ante Messi y el entorno de la MLS

Debutar ante Lionel Messi le da un toque más emocionante de cara al inicio de la temporada. Sin duda, será un envión anímico tanto para Arango como para todo el equipo salir y buscar la victoria de visitante. “Ahorita sería el primer partido para enfrentarme a él. Da un toque de motivación, pero igual quiero salir a ganar, a dar todo de mí. Tenemos un gran equipo, con muchas ganas, mucha juventud. Obviamente con respeto al rival que tiene grandes jugadores, pero nosotros vamos a buscar nuestra papita, como decimos en Colombia”

Desde 2021, Arango sabe lo que es jugar en territorio estadounidense cuando pasó de Millonarios a Los Angeles FC, equipo con el que salió campeón de Copa MLS. “Yo creo que su espectáculo por el gol lo hace un toque especial. Acá todos los equipos, de visitante o de local, van a buscar los partidos, eso es un plus para que sea más atractivo. Hay gol que es el espectáculo del fútbol. Me ha sentado bien que acá los equipos atacan, gracias a Dios me ha ido muy bien con los goles, las asistencias. Estoy muy feliz”.