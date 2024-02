Billones de pesos después, el suroeste de Antioquia se sigue moviendo en una vía mala

Antioquia, Colombia

Pese a la inversión de más de 3 billones de pesos, para tener una de las mejores vías del país, los habitantes del suroeste de Antioquia siguen moviéndose a través de una carretera del siglo XX, en regular estado. Esto, mientras ven como la falta de acuerdos, tiene a 14 kilómetros de doble calzada nueva sin utilizar.

Se van a cumplir siete años desde el inicio de las obras de Pacífico I, que debían demorar máximo tres años y sinceramente, nadie, ni los habitantes, ni el gobierno, ni la concesionaria saben cuándo se van a terminar.

Pacífico I es una vía de cuarta generación que hace parte de un paquete que incluye otros dos proyectos y que unirá a Antioquia con el eje cafetero y el Pacífico. Esta vía se compone de 50 kilómetros de doble calzada, de estos 32 son de vía nueva, 2 túneles y 67 puentes, que disminuirán los tiempos de desplazamiento entre el municipio de Caldas, al sur de Medellín, y Bolombolo, a orillas del río Cauca, de una hora y media a tan solo 30 minutos.

Sin embargo, son múltiples las complicaciones que tiene este proyecto, que parece nunca terminar. Una de ellas es que, debido a las fallas geológicas de la zona, al menos dos puntos necesitan obras complementarias.

En una de ellas, en el sector de Sinifaná en Amagá, la concesión propuso la construcción de un túnel falso, para evitar la caída de material sobre la vía, pero esto necesita que se inyecten nuevos recursos al contrato, algo que la ANI NO ha aceptado.

“El proyecto requiere unos túneles nuevos a la altura del Sinifaná, esos túneles reemplazan una vía a cielo abierto que NO es posible reconstruir por un deslizamiento, la concesionaria presentó unos diseños… Hay un presupuesto para todas las obras complementaria”, detalló a Caracol Radio Mauricio Millán, gerente de COVIPACÍFICO.

Es este lugar se construyó un bypass, una vía alterna, para poder habilitar más de 14 kilómetros de vía nueva, pero no se ha estrenado, porque el gobierno nacional no acepta la entrega de esta unidad funcional en las condiciones actuales.

Otras obras que faltan

Aparte de los dos puntos con deslizamientos, otra dificultad es que originalmente la ANI había asegurado que le entregaría a la concesión cerca de 3.2 kilómetros de doble calzada y un intercambio vial terminados, por lo que no se incluyeron en el alcance del contrato, pero estas obras nunca se hicieron.

Por esto, la doble calzada se interrumpe entre Caldas y Amagá en tres tramos y además no se construyó el intercambio de primavera. Para estos tramos el gobierno nacional ha insistido no tiene recursos disponibles para terminarlos, por lo que hay riesgos de que esta vía nacional se convierta en un elefante blanco más.

Todo este panorama provocó un gran malestar entre los habitantes de más de 15 municipios del suroeste de Antioquia, quienes además insisten que esta vía es importantísima para el desarrollo de la región.

Alonso Suárez, líder de dignidad cafetera en el suroeste del departamento, cuestionó la posición del gobierno nacional sobre la no asignación de nuevos recursos.

“No es como lo dice el gobierno, que es para los ricos, yo no conozco una vía donde solo pasa el dueño de una empresa, por ahí pasa la gente que va para una cita a Medellín; en buseta. Nosotros NO somos ricos, somos pobres, ¿cómo va a decir el gobierno que no va a dar plata que porque son vías para los ricos? No, nosotros somos pobres”, finalizó el líder agrario.

Tampoco se han definido los recursos para la ampliación del peaje, hoy de tan solo cuatro carriles para los dos sentidos, una capacidad que se queda corta, provocando congestiones hasta de dos horas en operaciones retorno.

La importancia de la vía

Esta vía es trascendental, para el desarrollo de Antioquia, porque es la conexión directa hacia el Puerto de Buenaventura, es decir, por donde entran y salen toneladas de productos desde el Océano Pacífico. Es, además la salida hacia el departamento de El Chocó, donde también hay malestar porque no se incluyó una salida directa a la vía que Medellín Quibdó, por lo que no se van a beneficiar completamente de la reducción de tiempos y, además es la comunicación hacia decenas de municipios cafeteros y muy turísticos como Jardín y Jericó.

“Las vías son oportunidades, empleos, desarrollo… Por una vía 4G va un docente a dar clase y un turista. Pacífico I va en un 96%, pero ese 4% lo hace inservible para la competitividad. Son vías que generan embotellamientos de horas”, señaló Maria Bibiana Botero, directora de Proantioquia.

Además, los proyectos Pacífico 1, 2 y 3 generarán una conexión directa del eje cafetero, el sur del país y el Pacífico con el futuro Puerto de Urabá; el que será el puerto más cercano sobre el Caribe para la región central y occidental del país, a través de las vías 4G al mar 1 y 2, pero además del Túnel del Toyo, pero, allí hay que decir que este túnel también tiene hoy dificultades presupuestales por falta de recursos de la nación.