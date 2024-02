¿Qué son los jóvenes ‘Ninis’ y por qué preocupa que haya tantos en Colombia?

Según un reciente estudio de la Universidad del Rosario, en Colombia 3 de cada 10 jóvenes están dentro del grupo de ‘ninis’, es decir, son jóvenes, que ni estudian, ni trabajan.

De acuerdo con esa institución, los hay de dos tipos: Los ninis desempleados, que son jóvenes que se encuentran buscando activamente el trabajo, no obstante, no logran encontrarlo por distintos factores y los ninis inactivos, que no se encuentran ni buscando trabajo, ni participan en la educación.

De acuerdo con el análisis realizado por el Centro UR para asuntos de la OCDE de la Universidad del Rosario, más del 25 % de la población juvenil mundial se encuentra en esta situación. No obstante, el caso de Colombia preocupa: el 28,67 % de los jóvenes de 18 a 24 años y el 19,30 % de aquellos entre 25 a 29 años, se clasifican como ninis.

“Estas cifras no solo superan el promedio de la OCDE, sino que también evidencian las particularidades regionales dentro de Colombia, demandando políticas adaptadas a cada contexto”, dijo Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

¿Por qué es una situación que preocupa?

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) 2022-2023, la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el 16 % (trimestre septiembre-noviembre de 2023).

Sin embargo, al desglosar esta cifra, se encuentra que un 27,4 % de jóvenes colombianos, con edades entre 15 y 28 años, se encuentran en la categoría de ‘ninis’. Esto representa 2 millones 652.152 jóvenes de una población total en edad de trabajar de 9′679.456.

Según el estudio, los departamentos con el índice más alto de ninis entre los 18 a 24 años son Vaupés (58,78 %), Amazonas (57,61 %), Arauca (56,66 %), Vichada (55,93 %), Putumayo (55.40 %), Chocó (54,62 %), Casanare (47,70 %) y Guainía (47,23 %).

Así mismo, señala el análisis que en estas regiones “hay barreras significativas para la participación en actividades productivas o educativas, lo cual podría traer consecuencias duraderas en su potencial económico y bienestar social”

La participación de ninis en este rango de edad en Arauca (76,87 %), Vichada (58,33 %), Chocó (57,49 %), Putumayo (56,86 %), Vaupés (56,49 %), Guanía (54,94 %), Amazonas (50,91 %) y Guaviare (47,56 %) es particularmente alta. La falta de oportunidades de empleo o una desconexión entre las habilidades de los jóvenes y las necesidades del mercado laboral son los factores que más afectan a estos jóvenes, destaca el informe.

Brechas de género

El estudio afirma que existe la necesidad de crear políticas adaptadas a cada contexto regional y que deben ser enfocadas por género. En un departamento como Antioquia la tasa de ninis por sexo en la población de 25 a 29 años es de 24,59 %, en hombres, en comparación con el 75,41 % en mujeres.

Estas brechas de género en jóvenes entre los 25 y 29 años también se presentan en Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda y Sucre, en donde el porcentaje de mujeres ninis está entre el 75 % y el 82 %.

El estudio recomienda la implementación de programas educativos que respondan a las demandas específicas del mercado laboral por cada departamento, garantizando la relevancia y la calidad de la formación técnica y profesional, que, asimismo, permitan facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral. Por otro lado, también es fundamental abordar las desigualdades de género desde el desarrollo educativo y profesional.