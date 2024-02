Acemi responde a informe de Contraloría sobre EPS: “Hay números diametralmente opuestos”

El pasado lunes 19 de febrero, Acemi, la agremiación de las 11 EPS más grandes del país, estudió el informe que reveló la Contraloría y que se elaboró con reportes financieros de las propias EPS. Así las cosas, la entidad encontró que solamente 5 EPS de 26 que operan en Colombia cumplen con sus requisitos.

Sobre lo anterior, desde el colectivo ven con gran preocupación que las cifras estén alejadas de los estados financieros oficiales de sus EPS agremiadas. Por eso, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Ana María Vesga, presidenta de Acemi.

Diferencias con la Contraloría y el informe previo

Según contó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, tras conocer el informe previo de la Superintendencia y lo presentado por la Contraloría hicieron un análisis que se suman a una serie de visitas desde el año 2023. Así las cosas, no conocieron nada diferente al comunicado con las cifras, que son abiertamente distintas a lo que tenía la Superintendencia Nacional de Salud con corte a septiembre de 2023.

“Vamos a reunirnos con la Contraloría delegada para entender cuál fue la metodología que se utilizó. En los análisis preliminares nada coincide y en este estado de la discusión y debate, no le conviene al país que se tengan las diferencia entre dos entes de control que son los que nos vigilan”, afirmó.

Por otra parte, Vesga reiteró que la realidad es que la única fuente oficial para efectos del cálculo de los indicadores son los estados financieros, que mes a mes las EPS remiten a la Superintendencia de Salud.

Otros datos

En septiembre de 2023, la Superintendencia de Salud señaló que 10 EPS cumplían con indicadores y que la reserva técnica tendría una inversión cercana a los 6 billones de pesos. Sin embargo, al contrastar esta información con lo revelado por la Contraloría, dicen que solo 5 EPS cumplen y que la reserva equivale a un billón de pesos.

“Hay unos números diametralmente opuestos, por eso pedimos un espacio con ellos y así poder entender que no tengamos consistencia en los números y se publiquen sin la correcta divulgación. No es la forma y no le contribuye a la conversación”, reiteró la presidenta de Acemi.

Noticia en desarrollo...