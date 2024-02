“Nuestra tarea es seguir modernizando la Constitución”: Magistrado Reyes

Caracol Radio habló con el magistrado y nuevo presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, sobre el papel que debe jugar esa entidad en el funcionamiento de la Nación.

“La Constitución es nuestra herramienta de trabajo, la Constitución tiene un sentido también romántico, es el conjunto de las promesas que nos hicimos los ciudadanos en 1991; la Corte Constitucional es el guardián de esas promesas, de que se cumplan, de que haya un juez que entienda que todo lo que está allí consignado necesita a un juez trabajando, si no, eso es papel mojado y una mera declaración de principios”, dijo el magistrado.

Habló, además, sobre el actual gobierno, cuya bandera principal ha sido el cambio: “La Corte no está para torpedear ni para atravesarse a ninguna clase de intención pública de cambio social... La cuestión es que evidentemente cualquier transformación social que se pretenda desarrollar siempre tiene que pasar por el tamiz de la Constitución... Sobre el cambio para La Guajira, por ejemplo, creo que no hay ni un solo colombiano que diga no; la cuestión es cómo realizarlo. Lo que al final concluimos es que el presidente escogió una vía que a nosotros nos pareció incorrecta y por eso dijimos: no puede ser por este camino”, aseguró.

Por otro lado, el magistrado señaló que su tarea es seguir modernizando el alto tribunal, por el auge de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial: “Creo que es una carrera que ya empezó, que no se detiene; llevamos cuatro o cinco años en una tarea ingente de modernización de la Corte, de sus procedimientos, de sus tecnologías… Ahora está el tema de la inteligencia artificial, cómo vincularla al trabajo de la Corte, ya hemos informatizado todo el proceso de constitucionalidad y de tutela, y eso es un gran avance”.

El magistrado finalmente habló de tres temas importantes para los ciudadanos colombianos y que estudia la corte: el aborto, la familia multi especie y, de nuevo, la inteligencia artificial.

“Sobre el aborto, lo último que estamos discutiendo es un tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo en unas personas gestantes indígenas, a las cuales la Corte no les ha amparado en principio su derecho; ya hay unos proyectos para esa discusión, que están en la agenda... No está la inteligencia artificial para reemplazar a los jueces, ni más faltaba. No puede hacerlo, jamás podrá hacerlo y en esa medida es hacer una discusión muy hermosa… Y sobre la familia multi especie habrá un gran debate, pues ahora la corte podrá decidir quién se queda con el gato y con el perro y será un tema de análisis profundo”.