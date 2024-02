María Paula Pizarro expone abusos sufridos por parte del medico Antonio Figueredo

María Paula Pizarro, víctima de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento por parte del médico Antonio Figueredo, quien está a punto de ser condenado hoy 19 de febrero por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, mostró una valiente determinación al compartir su experiencia.

Una relación que se convierte en pesadilla

En primer lugar, María Paula empezó describiendo su relación con Figueredo como una relación laboral aparentemente normal.

Ambos trabajaban en la unidad de cuidados intensivos en la Fundación Cardiovascular, él se presentó como un apoyo en un momento vulnerable de su vida, cuando su abuelo estaba enfermo.

Sin embargo, lo que comenzó como una promesa de ayuda pronto se convirtió en un infierno de abusos físicos, emocionales y sexuales.

“Después de tres meses él empezó a agredirme física y emocionalmente, yo tenía miedo de hablar porque él amenazaba con arruinar la reputación de mi padre en el hospital si lo denunciaba”, mencionó Pizarro.

Tiempo después, la situación empeoró con Figueredo, ejerciendo un control manipulador sobre María Paula y chantajeándola para que se mantuviera en silencio.

“Dure más de 6 meses en una relación en la que después del quinto mes empezó a agredirme de todas las maneras posibles”, expresó.

La situación empeoró y llegó a un punto crítico cuando Figueredo la agredió brutalmente, “La última vez fue el 13 de noviembre de 2021, cuando Antonio Figueredo me desfigura la cara, me parte los dientes, me rompe el tímpano.” Indica Pizarro.

Fue entonces cuando María Paula decidió romper su silencio y denunciarlo ante las autoridades.

Una realidad desgarradora

María Paula comparte el dolor de otras mujeres víctimas de Figueredo: “Lastimosamente, no fui la única, la doctora Erika Plata había denunciado previamente en Bogotá exactamente por lo mismo... gracias a mi historia, ella pudo hablar y volver a abrir la denuncia.”

Finalmente, hoy 19 de febrero en el juzgado, se conocerá la condena para Figueredo, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género,

El testimonio de María Paula Pizarro es un llamado a la acción contra la violencia de género y una inspiración para todas las mujeres que sufren en silencio.

Escuche la noticia completa en Caracol Radio.